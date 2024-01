Montesacro, vandali al parco Simon Bolivar: di nuovo imbrattato il busto del Libertador

Il busto di Simon Bolivar a Montesacro di nuovo nel mirino dei vandali. Nei giorni scorsi una ditta incaricata dall’ambasciata della Bolivia è intervenuta per ripulire la statua dalla vernice con cui era stata deturpata. Entro questa settimana è in programma un'ulteriore opera di ripristino per la sostituzione del vetro (mandato in frantumi) di uno dei pannelli divulgativi che affiancano. Già nel 2019 il busto, che si trova all'interno dell'omonimo parco a Montesacro vicino a piazza Sempione, era stato danneggiato. Raid vandalici più volte denunciati dai residenti in un elenco che comprende anche degrado ed episodi di violenza in alcune delle strade della movida a Montesacro.

Il legame del Libertador (nato a Caracas nel 1783 e morto nel 1830), fondatore e presidente della Bolivia, con Roma è sempre stato molto saldo: il rivoluzionario diede un contributo decisivo all’indipendenza del Venezuela, Panama, Perù ed Ecuador.

E durante un soggiorno in Europa, decise di fare tappa a Roma dove, a 23 anni, raggiunse una collinetta e pronunciò il solenne giuramento di liberare il suo popolo dalla dominio spagnolo. E proprio a Montesacro, nel territorio del Municipio III, nel cuore di Città Giardino, nel 2005 venne installato un busto inaugurato dal presidente Hugo Chavez del Venezuela durante una visita in occasione del secondo centenario del giuramento romano di Simón Bolívar.