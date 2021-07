Tutto pronto per l'evento hip-hop al bivio di Cantalice: skate, graffiti e musica

Venerdì 30 Luglio 2021, 13:24

RIETI - Ultimi preparativi per l’evento hip-hop tutto reatino che avrà luogo domani (31 luglio) in Via Antonio Gramsci, al bivio di Cantalice. Una giornata tra skate, graffiti e musica rap a partire dalle 16.00, con la collaborazione di diverse realtà del nostro territorio.

Si parte con una gara di skate, con iscrizione gratuita e premi in palio, organizzata da Rieti Skateboarding; poi l’attenzione si sposterà all’area graffiti, gestita da diversi street artist e con 6 colori messi a disposizione dai writers per chiunque voglia provare.

Alle 18 comincia la musica: una carrellata di artisti hip hop del panorama locale e non solo, che intratterranno i presenti fino alle 21.30, quando la scena sarà lasciata al Ck Crew, gruppo hip-hop di Cantalice, ormai noto per gli amanti del genere, con all’attivo numerosi concerti in tutto il Centro Italia e decine di migliaia di click sulle piattaforme online.

Un programma già di per sé interessante a cui si aggiungono le acrobazie e l’arte circense dei “Mariposas Aereal and Fire” nella zona kids. Appuntamento sicuramente da non perdere per chi ama l’hip-hop e tutto il panorama underground, finalmente protagonista anche nel nostro territorio.