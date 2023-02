Venerdì 10 Febbraio 2023, 16:21

Temperature polari a Monte Livata, la stazione sciistica vicino Subiaco a nord est di Roma, nel Parco Regionale dei Monti Simbruini. Aperte tutte le piste da sci e sconti per San Valentino. Con il ponte delle scuole per le elezioni regionali, lunedì e martedì prossimi aperto anche il family park dei bambini a Campo dell’Osso. Naturalmente sempre aperto anche il circuito tricolore dello sci di fondo a Campo dell’Osso. Gran pienone anche per escursioni con ciaspole organizzate dalle varie associazioni del territorio. «Questa notte la temperatura alla Monna dove ci sono le piste della discesa – dice Diego Checchi, responsabile della 2001, società degli impianti sportivi – è scesa a meno 11 gradi ma per tutta la settimana si è mantenuta sempre sotto lo zero termico a tutto vantaggio del manto nevoso che è perfetto per sciare. Tutte le piste della discesa sono aperte e il livello della neve è sui 40 cm».

Monte Livata, finalmente si scia, ma dopo il pienone arrivano le ordinanze sulla sicurezza. Multe fino a 250 euro

Ma con l’arrivo della festa degli innamorati di martedì prossimo, giorno di San Valentino, non mancano le agevolazioni alle coppie appassionate dello sci alpino: «Ci sarà l’offerta promozionale a coppia di 2x1 - spiega Diego – in pratica pagando un solo abbonamento giornaliero ma anche di due ore oppure solo di un’ora, ne riceveranno due e potranno sciare insieme e divertirsi sulle nostre piste». In pratica i più esperti potranno scendere sulla pista nera e su quelle laterali e i meno esperti sulla topolino che attraversa la grande faggeta. Il giornaliero feriale costa 25 euro e il giorno di San Valentino una coppia di innamorati pagherà solo questa cifra e potranno sciare entrambi. Per i giorni festivi invece il giornaliero costa 30 euro, naturalmente c’è anche lo ski pass di due ore e il costo è di 15 euro, un’ora 12 euro. Con le elezioni politiche regionali e il conseguente ponte scolastico di lunedì e martedì, la Livata 2001 apre anche il family park di Campo dell’Osso, particolarmente richiesto dalle famiglie con bambini al seguito, che di norma è operativo solo il fine settimana. Dopo le polemiche di due settimane fa per il degrado lasciato dall’invasione domenicale dei turisti della neve, che hanno superato le oltre 20 mila presenze e l’intervento del Comune con nuovi bagni chimici e la raccolta dei rifiuti anche nel giorno festivo, la situazione sembra migliorata: «Sicuramente si – dice Emiliano con bar e ristorante - si lavora meglio meno pressione della folla della domenica e nel comprensorio c’è meno degrado grazie al lavoro di raccolta rifiuti. Contenti che viene tanta gente ma sopratutto la domenica era indispensabile aumentare i servizi, comunque anche durante la settimana le presenze sono aumentate». La Montagna della Capitale, unica stazione sciistica della provincia di Roma, sta vivendo una seconda giovinezza con il grande pienone della domenica ma anche durante la settimana non mancano turisti e sciatori: «Per la domenica – dice Barbara con bar e ristorante – ho il tutto esaurito fino al 26 febbraio,la neve è arrivata tardi ma i turisti sono aumentati, ora con l’intervento del Comune la situazione servizi nei giorni festivi è migliorata». Soddisfatti anche gli altri operatori: “Con l’arrivo della neve – dice Maurizio con nolo ski – situazione nettamente migliorata, moltissima gente nel fine settimana, buona affluenza anche durante gli altri giorni». Sulla neve e i vasti altopiani di LIvata vanno di gran moda anche le escursioni in ciaspole.