Primo giorno di apertura degli impianti a Campo Staffi, sciatori scoraggiati per le condizioni delle strade. Nella stazione sciistica situata nel Comune di Filettino ieri è partita la stagione invernale.

Dopo il maltempo dei giorni scorsi che ha fatto slittare anche l'apertura, il sole ha salutato l'entrata in funzione degli impianti sulla località montana del nord della Ciociaria. Tanta la neve che si è accumulata grazie alle precipitazioni dei giorni scorsi. Lo scenario era davvero accattivante e in molti avrebbero voluto approfittare della bella giornata per trascorrere la domenica sulla neve. Peccato per le difficoltà riscontrate da alcuni automobilisti nel salire a Campo Staffi malgrado le operazioni di pulizia della strada di competenza regionale e l'intervento sul piazzale da parte degli operai del Comune di Filettino che dispone di due mezzi.

Fin dalle prime ore del mattina sui social è scoppiata la polemica proprio per le condizioni del manto stradale: «Dovete sistemare le strade per raggiungervi. C'erano dieci macchine ferme prima di Filettino. Visto che c'è il sole ha suggerito piccato una persona intenzionata a salire a Campo Staffi - dovevate cospargere il sale per le strade. Se volete turismo dovete portarcelo. Siamo dovuti tornare indietro alle 10:20 con tanto di catene da neve a bordo perché c'erano lastre di ghiaccio insuperabili con gomme normali ma, al contempo, troppo poco spesse per mettere le catene da neve. Se aveste cosparso il sale avreste avuto più gente felice e più turismodi sicuro noi sette a spendere soldi (eravamo 2 macchine). Noi veniamo da altipiani di Arcinazzo e possiamo scegliere tra voi e monte Livata, tirate voi le conclusioni». Tra i commenti altre lamentele: «Siete aperti due mesi l'anno e se in quei due mesi non vi si può raggiungere perché le strade sono impraticabili è un fallimento sul nascere. Non si può camminare sugli iceberg...Giornata rovinata, paura incredibile, non tornerò». E ancora: «Noi siamo riusciti ad arrivare perché ho le gomme termiche. Non è stato comodissimo, infatti da Trevi nel Lazio ci abbiamo messo quasi 1 ora. Siamo arrivati alle 11 passate e di conseguenza non abbiamo nemmeno pensato di sciare perché si sarebbe fatto tardi. Alle 13 quando siamo riscesi la strada era buona». Oltre ai disagi per la viabilità si è verificato anche un piccolo incidente. Una signora che scendeva con lo slittino si è procurata una ferita al labbro ed è stata soccorsa dalla guardia medica a Filettino. Festa guastata, dunque, con il gestore, Filippo Coluccelli della Riccardo II che dichiara: «Stiamo cercando di far funzionare Campo Staffi ma occorre risolvere alcune criticità perché altrimenti tutti gli sforzi di portare gente sulle piste risultano vani».