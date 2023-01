Monte Livata, finalmente si scia, ma dopo il pienone arrivano le ordinanze sulla sicurezza. Multe fino a 250 euro

Ordinanze sulla sicurezza dopo il maxi affollamento di sciatori e turisti a Monte Livata di domenica scorsa. Per chi trasgredisce multe fino a 250 euro. Il sindaco prende provvedimenti dopo che migliaia di persone hanno letteralmente invaso la Montagna della Capitale, domenica scorsa, a nord est di Roma, vicino Subiaco, in pieno Parco Regionale dei Monti Simbruini.

L’unica stazione invernale dell’area metropolitana ha visto una settimana fa una massiccia presenza di persone soprattutto provenienti dalla Capitale con il primo giorno festivo di apertura delle piste dello sci alpino e di quello nordico. Un serpentone di auto lungo la Tiburtina e Sublacense in direzione di Livata che ha mobilitato anche le forze dell’ordine e sulla stazione invernale sono arrivati anche i carabinieri per garantire la sicurezza di sciatori e turisti.

Per domenica è previsto un altro boom di presenze e il primo cittadino di Subiaco Domenico Petrini vuole garantire la massima sicurezza per tutti, sia sulle piste da sci che per l’accoglienza e la vivibilità del comprensorio sciistico. Ad accogliere gli amanti della discesa ci sono circa 70 cm di neve sulle piste di discesa di Monna dell’Orso e una 40 su quelle del fondo mentre la temperatura questa notte è scesa a meno 9 gradi ma per prevenire incidenti e gravi rischi arriva l’ordinanza del Comune.

“A Monna dell’Orso è vietato il transito, l’attraversamento, la sosta a piedi con racchette da neve, con ciaspole e slitte - spiega il Comune - è altresì vietata la risalita delle piste con gli sci ai piedi e con qualsiasi altro mezzo”. Identica situazione al Family park di Campo dell’ Osso frequentato da famiglie con figli piccoli al seguito. In questo comprensorio non si può andare nemmeno con lo snowboard, e gli sci sia quelli della discesa che quelli del fondo. Multe anche per chi invade il circuito dello sci nordico di Campo dell’Osso, spesso occupato da semplici turisti per una passeggiata sulla neve o da chi va in ciaspole: “ Domenica scorsa ho dovuto rincorrere un gruppo di scout che camminava sulla pista del fondo – dice Andrea Pelliccia, guida escursionista – purtroppo non c’era nessuno che controllava, mi auguro che domenica arrivi qualcuno. Organizzo escursioni con ciaspole ma sempre lontano dal circuito del fondo come normalmente dovrebbe avvenire”.

Multe pesanti anche per le motoslitte se si avventurano sulle piste da sci e sul family park. Per questo fine settimana sulle piste dello sci alpino di Monna dell’Orso arrivano anche i carabinieri sciatori con motoslitta per garantire la massima sicurezza e il rispetto delle regole. Ma il maxi afflusso dei turisti della domenica sarà anche regolamentato da un altra ordinanza valida nei giorni festivi e prefestivi, per la vivibilità del comprensorio sciistico. Per bus turistici e caravan è vietato sostare al piazzale di Monna dell’Orso e Campo dell’Osso e spetterà alla 2001, società concessionaria degli impianti sportivi, il controllo delle aree di parcheggio in queste due zone. Considerato poi il notevole flusso turistico previsto, spetterà sempre alla 2001 garantire l’apertura e la continua igienizzazione dei bagni pubblici di Monte Livata, località l’Anello e Campo dell’Osso.