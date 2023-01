Neve a Roma, dove sciare nel Lazio e in Abruzzo: gli impianti aperti dal Terminillo a Campo Staffi

I romani hanno ripreso gli sci e stanno tornando a sciare lungo l'Appennino. In questi ultimi giorni la neve è tornata a cadere e ha permesso ad alcuni impianti di riaprire, seppur parzialmente.

Il Terminillo

Sul Terminillo, a Pian de' Valli, sono stati accumulati circa 70 centimetri di neve e sono entrati in funzione due impianti oltre alla storica funivia. Rimesso in funzione il tappeto Togo e la biposto Carbonaie, anche se bisognerà attendere ancora qualche giorno per la riapertura della quadriposto della Prati delle Carbonaie-Terminilluccio. Qui, la biglietteria Togo è stata aperta: il suo orario è dalle 9 alle 16 e permette di avere lo skipass. Il costo è di 23 euro per l'intera giornata, 20 solo per la mattina o solo per il pomeriggio. Per il sabato e i festivi il prezzo sale a 28 euro per l'intera giornata e 23 euro per mezza. Lo skipass settimanale costa 140 euro. Sono previsti anche skipass a tempo.

Monte Livata

Dal 21 gennaio parte la stagione sciistica a Monte Livata, l’unica stazione invernale della Provincia di Roma. Situata a nord est della Capitale vicino alla città di Subiaco, in pieno Parco Regionale dei Monti Simbruini, aprirà il comprensorio dello sci alpino di Monna dell’Orso e quello dello sci di fondo di Campo dell’Osso. Aperto anche il family Park di Campo dell’Osso particolarmente adatto alle famiglie con bambini al seguito. “ Sulle piste della Monna – dice Diego Checchi, responsabile tecnico della società degli impianti – ci sono 50 cm di neve, a Campo dell’Osso siamo sui 40. Sono aperte tutte le piste di discesa e i due anelli dello sci nordico”. La temperatura questa notte è scesa a meno 9 gradi a Monna dell’Orso: “La neve è in ottimo stato – conclude Diego – le basse temperature favoriscono la tenuta e la compattezza del manto nevoso”. Per lo ski pass della discesa il giornaliero festivo costa 30 euro scende a 25 quello feriale. Stesso costo sia feriale che festivo per il mattiniero e pomeridiano, si paga 20 euro. Per sciare un’ora sulle piste di discesa il costo è di 12 euro, due ore si sale a 15. Il settimanale costa 140 euro.

Campo Staffi

Anche a Campo Staffi (Frosinone), da domani, si riaprono gli impianti. Al momento saranno attivi il tapis roulant di Valle Emanuela e la Seggiovia Ceraso. Con nuove nevicate sarà poi riaperta anche la seggiovia Cotento. L'area ha 12 km di piste, e può contare su una tariffa per i festivi (giornaliera) di 30 euro per gli adulti e 25 per la categoria junior e un prezzo giornaliero feriale di 20 euro per tutti (i bimbi nati dal 2018 non pagano). Aperta da ieri anche la stagione sciistica anche a Ovindoli che poteva contare, mercoledì scorso, su 30 cm di neve a valle e 50 a monte. Gli impianti aperti sono Brin, Montefreddo, Telecabina, Le Fosse e le piste Brin, Tomba, Canalone, Montefreddo Panoramica e Settebello. Qui il costo dello skipass giornaliero è di 34 euro.

Roccaraso

Da oggi sono ci sono nuove aperture degli impianti a Roccaraso (L'Aquila). Alla stazione Aremogna agli impianti già aperti, si aggiungono la seggiovia Macchione, Gravare Corte, Crete Rosse e Valle Verde Due. Al versante di Monte Pratello aprono la cabinovia Fontanile con la pista omonima, la seggiovia Pino Solitario con la Rossa e la Monica, la seggiovia Crete Rosse con la pista Crete Rosse. Quindi saranno attivi i collegamenti tra le due stazioni. Qui il consorzio SkiPass Alto Sangro riunisce i gestori degli impianti di risalita della Comunità Montana dell’Alto Sangro e dell’Altopiano delle Cinque Miglia, stabilendone lo skipass unico. Roccaraso, Rivisondoli, Pescocostanzo, Pescasseroli, Barrea e Castel di Sangro sono così riunite in un unico sistema turistico. La biglietteria centrale del Consorzio Ski Pass Alto Sangro di Castel di Sangro segue i seguenti orari: dalle ore 8.15 alle ore 10.15 e dalle ore 17 alle ore 20 tutti i giorni. La biglietteria centrale del Consorzio Ski Pass Alto Sangro di Roccaraso segue i seguenti orari: dalle ore 08 alle ore 10 e dalle ore ore 17 alle ore 20 tutti i giorni. Qui un pass giornaliero della stazione Pizzalto per adulti viene 41 euro per l'intera giornata (35 per junior e senior). Il turno di mattina viene 35 euro (30 per junior e senior) e quello pomeridiano 33 (28 (junior e senior).