Cercare di trascorrere più ore possibili senza connettersi. Lasciare i dispositivi lontano e respirare aria pulita, dedicarsi a cucinare, fare gruppo, prendersi cura delle piante. Un intervento d'urto per i ragazzi dipendenti dalla nomofobia, il timore ossessivo di non essere raggiungibili al telefono cellulare. Il liceo Vailati di Genzano organizza quattro giorni nel verde dei Castelli Romani per disintossicarsi dai dispositivi. L'appuntamento dal 15 al 19 febbraio in un casolare immerso nella natura del Parco dei Castelli, nel Comune di Velletri. Il termine Nomofobia' o NO Mobile Phone PhoBIA' viene impiegato per descrivere una condizione psicologica che può svilupparsi in tutte le persone che manifestano l'irrazionale paura di rimanere disconnessi, allontanati dalla possibilità di rimanere collegati mediante il proprio smartphone.

L'OBIETTIVO

Ecco la cura contro l'isolamento, dipendenza da smartphone, nomofobia, bullismo, depressione, hikikomori, fishing. Sono tanti i pericoli che sempre di più, ogni giorno, minacciano i ragazzi sempre più vittime di una società digitale che devono affrontare quotidianamente l'utilizzo massivo dei social network, che spesso presentano una visione distorta e pericolosa della realtà. Una risposta per mettere un freno a questi fenomeni e sviluppare una cultura dell'indipendenza, arriva dal campo SOSS (acronimo di Squadre Operative Soccorso Studenti) che si terrà appunto dal 15 al 19 febbraio in un casolare a Velletri. In collaborazione con le più importanti organizzazioni di volontariato e soccorso nazionali come Croce Rossa, Protezione Civile, Caritas, e le associazioni locali specializzate nell'educazione, nell'ambiente e nella pratica sportiva, questi campi sono aperti a tutti e consentono di praticare l'Alternanza Scuola Lavoro: il campo assicura infatti almeno 50 ore di formazione lavoro. Tanti i temi trattati nei corsi e nelle attività proposte: si spazierà dal modo in cui difendersi dal cyberbullismo, fino all'uso del defibrillatore. E poi temi di archeologia, speleologia e ambiente. Chi consegue il brevetto Soss, potrà poi continuare l'esperienza in un vero campo per volontari che si terrà nei mesi estivi in località ancora da definire. Qui i ragazzi, abbandonati tutti i dispositivi digitali, avranno modo di vivere esperienze di autonomia e imparare tecniche di primo soccorso, approcciare alla cucina, immergersi nella natura e vivere disconnessi, imparando a gestire l'ansia del non essere online. Promosso dal Liceo scientifico Vailati, con la supervisione della professoressa Iolanda Fabbri e organizzato dall'associazione Dojo Zen di Albano, il campo scuola ha l'obiettivo principale di disintossicare i giovani da smartphone, tablet e tv.

LE PATOLOGIE

«In molti istituti racconta la professoressa Fabbri dalle scuole medie alle superiori, si riscontrano le patologie riconducibili alla iperconnessione dei nostri studenti, bombardati da App che impediscono i normali processi cognitivi, rendendoli sempre più dipendenti: la Nomofobia, l'ansia del non essere connessi è ormai una malattia ufficiale, ma molti genitori tendono a sottovalutare il fenomeno, e spesso è la scuola che riconosce per prima i segnali di autolesionismo o di stati d'ansia, che quasi sempre sfociano in attacchi di panico». I campi Soss sono utili, ha poi proseguito la docente, non solo per gli allievi, è un continuo aggiornamento anche per i docenti, troppo spesso incollati al telefonino per ore e ore. Intanto i quattro giorni nella natura sono assicurati.