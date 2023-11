Catacombe, ville romane, sentieri medievali: la prima guida sui beni artistici e archeologici del V Municipio

Monumenti, opere d’arte e luoghi storici diffusi tra Casilina, Prenestina e Collatina censiti e catalogati nella prima guida dei beni artistici e archeologici del V Municipio, realizzata non solo per i cittadini ma anche per i turisti che scelgono per il loro soggiorno le strutture ricettive di Roma est.

Si intitola ‘Le strade della cultura – Casilina Prenestina Collatina’ il primo volume che raccoglie percorsi di storia, arte, archeologia e paesaggi per le strade e i quartieri che ricadono nel V Municipio, il quale si è fatto carico della realizzazione della guida con la collaborazione dell’Ecomuseo casilino Ad duas lauros, ente museale diffuso che cura la valorizzazione del patrimonio culturale municipale nella vasta area che spazia da Porta Maggiore a via Tor de’ Schiavi, dal Parco archeologico di Centocelle fino a Villa Gordiani.

La guida, presentata oggi alla Casa della cultura di Villa De Sanctis, contiene numerosi percorsi urbani, anche in modalità trekking, che portano alla scoperta di siti archeologici e beni culturali che caratterizzano il territorio municipale e che, temporalmente, spaziano dalla Roma antica a quella dei nostri giorni.

Nata sull’onda del successo delle recenti visite organizzate dall’ente di prossimità denominate ‘Patrimoni quotidiani’ e sollecitata da diversi bed&breakfast che operano sul territorio, i quali hanno più volte evidenziato alle istituzioni la presenza di numerosi turisti che soggiornano tra Casilina e Prenestina, la guida è cofinanziata dal V Municipio e sarà in distribuzione gratuita in tutte le strutture ricettive del territorio, oltre che nei principali siti istituzionali.