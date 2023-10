Giulia Gerardi, Miss Lazio si racconta: «Mi sottovaluto sempre, ora sogno di lavorare nella moda»

Si sono concluse qualche giorno fa nel borgo di San Felice, nello scenario dei Giardini di Vigna La Corte, le finali regionali del concorso di Miss Italia che hanno visto, nel corso di due giorni, l’assegnazione delle ultime tre fasce in palio della nostra regione. Un percorso iniziato per tantissime ragazze a maggio-aprile e che vedrà però solo 40 ragazze, due per ogni regione, accedere alla finalissima, ovvero le 20 titolate con la fascia della regione e altrettante scelte direttamente dalla giuria.

La finale di Miss Italia 2023

A rappresentare il Lazio oltre alla 20enne Chiara Avanzi ci sarà anche Miss Lazio + 2023 Giulia Gerardi, 21enne originaria di Roma e studentessa al terzo anno di Economia Internazionale. «Vorrei continuare gli studi un domani e specializzarmi in marketing della moda e dei beni di lusso - ci ha raccontato Giulia – e questo percorso mi ha fatto crescere tantissimo. È stata finora un’esperienza fantastica». L’appuntamento con la finale di Miss Italia 2023 è per sabato 11 novembre alle 17. Durerà in tutto due ore. Sarà l'ultimo atto di quattro giorni di selezioni che comincerà con le prefinali l’8 novembre. Tutto si svolgerà a Salsomaggiore Terme, nella location che ha ospitato lo storico concorso per 13 anni, all’apice del suo successo. La finale di Miss Italia 2023 verrà trasmessa in streaming sul sito Rainews.it. Gli ultimi 10 minuti dell’evento con il rito dell’incoronazione saranno mandati in onda anche da Rainews 24 (canale 48).

Miss Universo, l'ingegnera italiana in corsa: «Sogno di ispirare le donne nelle materie scientifiche»

Chi è Giulia Gerardi

«Ho iniziato a fare la modella nel 2019 ma non ero soddisfatta, volevo crescere a livello lavorativo ed ampliare il mio bagaglio di esperienze – riprende la ragazza - Fino ad adesso è stato un percorso bellissimo, iniziato quasi per gioco, ma che mi sta dando la possibilità di crescere e di potermi aprire al pubblico.

Sembra banale, ma dietro tutto questo c’è molto di più di quello che appare. Ti devi raccontare. Ho stretto nuove amicizie e lavorato con grandi professionisti del settore. È stato tutto una sorpresa, non ho mai partecipato per vincere, ed essere arrivata fin qui è stato già tanto per una ragazza come me che si sottovaluta sempre».