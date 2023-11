Giulia Cecchettin, a Grottaferrata inaugurata la prima casa che ospiterà donne in semi autonomia

Grottaferrata: alla presenza del sindaco di Roma Roberto Gualtieri e del sindaco di Vigonovo Luca Martello, il paese di Giulia Cecchettin, è stata inaugurata la prima casa che ospiterà donne in semi autonomia. La villa confiscata alla criminalità organizzata si trova in una zona residenziale di Grottaferrata. A fare gli onori di casa il sindaco di Grottaferrata Mirko Di Bernardo presenti anche gli assessori e i consiglieri della sua giunta comunale. Il primo cittadino di Vigonovo ha ringraziato tutti in maniera molto riconoscente ed emozionata.

Gli è stata poi consegnata una chiave simbolica dal sindaco di Grottaferrata affinché si possano aprire tante altre case famiglia, case rifugio e strutture per ospitare donne in difficoltà e vittime di violenza. L'iniziativa di oggi è stata organizzata in occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne che ricorre oggi. Questa è la prima casa famiglia gestita dall'Associazione Ponte Donna aperta che porta il nome della ragazza di Vigonovo uccisa dal fidanzato.