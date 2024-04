Fiumicino e Fregene. tornano le strisce blu sul lungomare: riattivato il ticket

Nel centro storico di Fiumicino città e sui lungomare di Levante e Ponente di Fregene da domani torna il pagamento del ticket per sostare nei 1.263 parcheggi. A questi si uniranno i 138 gratuiti a disposizione dei disabili e per lo scarico delle merci. In vista dell’imminente arrivo della stagione estiva l’assessorato ai Lavori pubblici del Comune costiero ha accelerato l’iter di affidamento e gestione delle strisce blu fino al 30 ottobre.

INIZIATA INSTALLAZIONE DEI PARCOMETRI

«È stato necessario riattivare i parcheggi a pagamento fermi al 31 dicembre 2023 - sottolinea il vice-sindaco, Giovanna Onorati -. A tal proposito stiamo procedendo al posizionamento dei parcometri elettronici. L’attivazione dei parcheggia a pagamento migliorerà la gestione del flusso di veicoli durante i mesi più affollati dell'anno soprattutto, nelle nostre località costiere. Vorrei sottolineare che ci saranno stalli gratuiti per le auto elettriche, per i disabili e per il carico e scarico delle merci. Per i residenti del comune di Fiumicino è invece prevista un’agevolazione pari a 50 euro annue, che consentirà loro di parcheggiare sugli stalli liberi di qualsiasi località comunale».

LE TARIFFE DEGLI STALLI

Nel centro di Fiumicino città sono 218 gli stalli riservati e sono tutti su in via Torre Clementina, dove 11 saranno dedicati al carico e allo scarico delle merci ed altrettanti verranno riservati alle persone con disabilità. 497 i parcheggi con sosta tariffata invece a Fregene, sul lungomare di Levante, dove sono stati previsti anche 35 parcheggi per disabili e 35 per lo scarico delle merci.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Infine, 548 gli stalli a pagamento collocati sul lungomare di Ponente, che riserva 23 parcheggi per carico e scarico merci e 23 alle persone con disabilità. Non cambia il sistema tariffario per i primi 30 minuti di stop è gratuito, dai 30 minuti alle 4 ore la tariffa è di 1 euro/ora. L’intera giornata è di 5 euro mentre il costo dei camper è di 2 euro/ora, giornaliero 10 euro. Per gli autobus è di 10 euro/ora e quella giornaliera ammonta a 50 euro e tali tariffe sono valide tutti i giorni compresi i festivi.