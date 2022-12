Expo 2030, Gualtieri: «Dopo la vicenda Qatar, il governo francese stia attento alla sua scelta»

«La sindaca di Parigi non condivide la valutazione del governo francese (che appoggerebbe Riad alla candidatura di Expo 2030, ndr). E le verrebbe naturale sostenere Roma. Spero che anche dopo la vicenda Qatar, il governo francese stia particolarmente attento nella sua scelta». Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a margine della presentazione del Piano accoglienza, in Campidoglio. «Io sono fiducioso della forza delle nostre proposte e del nostro metodo che si è qualificato in modo diverso», ha aggiunto Gualtieri.

«Io ho invitato tutti alla massima trasparenza per le scelte per Expo. Lo scandalo Qatar è gravissimo e drammatico. La magistratura sta indagando su episodi apparentemente singoli di corruzione ma sta anche esponendo la fragilità di meccanismi decisionali su eventi che avvengono molto tempo dopo rispetto ad azioni di lobby pressanti nel passato. Questo deve indurre tutti ad una particolare attenzione e rigore, anche le istituzioni internazionali». Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a margine della presentazione del Piano accoglienza, in Campidoglio.