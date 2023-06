Comunità Ebraica di Roma, la lista "Dar Va Dor" di Fadlun vince le elezioni

Sarà necessario attendere ancora per conoscere il nome del nuovo presidente della Comunità Ebraica di Roma. Le elezioni per il rinnovo dei 27 membri del Consiglio e del Presidente, che deve succedere a Ruth Dureghello in carica negli ultimi 8 anni, non hanno infatti consegnato a nessuna delle tre liste la maggioranza del 45% necessaria per l'elezione diretta del nuovo Presidente.

Alla Fondazione Museo della Shoah, tra memorie e presentazione del bilancio sociale, arrivano tante istituzioni e personaggi del mondo della cultura

La consultazione è stata vinta dalla lista "Dor Va Dor", guidata da Victor Fadlun, che è stata la più votata con il 37,87% delle preferenze. A seguire la lista "Per Israele" di Antonella Di Castro con il 36,27% e infine "HaBait" di Daniele Regard con il 25,86%. Come detto, nessuna delle tre liste ha raggiunto il quorum necessario del 45% per eleggere direttamente il presidente e per questo sarà necessario convocare un Consiglio entro 15 giorni per indicare il presidente tra i consiglieri eletti.

A votare sono stati 3.240 ebrei romani con un`affluenza del 33,6%.