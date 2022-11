Domenica ecologica a Roma, fasce orarie e chi può circolare: il pdf dell'autocertificazione

Prima domenica ecologica a Roma. Il 20 novembre nella Capitale si fermano le auto e i motorini per migliorare la qualità dell'aria. A stabilirlo l'ordinanza sindacale n. 187 del 18 novembre 2022.

Domenica ecologia a Roma, gli orari

Divieto totale della circolazione ai veicoli dotati di motore endotermico, nella ZTL "Fascia Verde" del PGTU (Piano Generale del Traffico Urbano), nelle fasce orarie 7.30-12.30 e 16.30-20.30.

Chi può circolare

La limitazione della circolazione veicolare per la prevenzione ed il contenimento dell’inquinamento atmosferico, le categorie esentate/deroghe sono esclusivamente quelle riportate nell’Ordinanza del Sindaco. Non esistono elenchi dedicati (ad esempio riferiti a targhe specifiche) né, tantomeno, deroghe rilasciate ad personam. I cittadini che hanno i requisiti per ricadere nelle categorie esentate/derogate possono circolare e, in caso di controllo da parte della Polizia Locale di Roma Capitale o di altre forze di Polizia, attestarne il possesso.

Per conoscere l'elenco completo delle categorie derogate/esentate ed i confini della ZTL "Fascia Verde", consultare l'Ordinanza del Sindaco n. 187/2022

Prossime "Domeniche ecologiche"

- 4 dicembre 2022;

- 8 gennaio 2023;

- 5 febbraio 2023;

- 26 marzo 2023.

Memoria della Giunta Capitolina n. 57 del 20 ottobre 2022

Le date potranno essere suscettibili di modifiche, qualora si dovessero verificare eventi, ad oggi non previsti e non prevedibili, che da valutazioni effettuate dagli organi di governo competenti, dovessero essere ritenuti non compatibili e di interesse pubblico prevalente.

Permessi

C'è poi chi può circolare con i permessi, che possono essere lavorativi o di altro genere (come una manifestazione sportiva). Per ottenerne uno si può consultare il proprio datore di lavoro o società sportiva. Un modello si lascia a questo link.