Concorso Roma 2023 per 60 funzionari: requisiti, scadenze e come fare domanda. Ecco il bando

Roma, è stato indetto il bando di concorso per il comune di Roma che riguarda il conferimento a tempo pieno e indeterminato di sessanta posti nel profilo professionale di Funzionario EconomicoFinanziario, Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione - Famiglia EconomicoAmministrativa e Servizi di Supporto. Codice Concorso RC/FEC. Non sono previste riserve di posti in favore dei dipendenti di Roma Capitale. Il termine per l'invio delle domande è fissato al 29 maggio 2023. Ecco tutto quello che occorre sapere.

Asl, pubblicata la graduatoria per l'ufficio stampa. Primo posto a Roberta Mochi

REQUISITI

E' richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali e specifici: cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea o di paese extraeuropeo con titoli legali di soggiorno; età non inferiore a 18 anni e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento a riposo; godimento dei diritti civili e politici

idoneità fisica; non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione

non aver riportato condanne penali passate in giudicato, per reati che comportino l’interdizione dai pubblici uffici per i candidati di sesso maschile, nati entro il 1985, posizione regolare verso gli obblighi di leva

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo.

TITOLI DI STUDIO

Laurea Magistrale ex D.M. 270/20 04 nelle seguenti classi: LM-16 Finanza; LM-31 Ingegneria Gestionale; LM-56 Scienze dell’Economia; LM-63 Scienze delle Pubbliche Amministrazioni; LM-77 Scienze Economico Aziendali; LM-82 Scienze Statistiche; LM-83 Scienze Statistiche Attuariali e Finanziarie; Lauree Specialistiche (LS) di cui al D.M. 509/99 e i Diplomi di Laurea vecchio ordinamento (DL) ad esse equiparate; Lauree di cui al D M. 270/04 appartenenti ad una delle seguenti Classi: L-16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione; L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale; L-33 Scienze economiche; L-41 Statistica; Lauree Triennali di cui al D. M. 509/99 ad esse equiparate unicamente così come previsto dalla Tabella allegata al Decreto Interministeriale 09.07.2009;

COME FARE DOMANDA

La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNE/eIDAS, mediante la compilazione del format di candidatura sul Portale “inPA”, disponibile all’indirizzo internet “https://www.inpa.gov.it/”, previa registrazione sullo stesso Portale.

Per la partecipazione al concorso deve essere effettuato, a pena di esclusione, il versamento della quota di partecipazione di euro 10,33 (diecieuroetrentatrecentesimi) sulla base delle indicazioni riportate nel suddetto portale “inPA”. Il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato entro il termine di scadenza di cui sopra. Il contributo di partecipazione non è rimborsabile, anche in caso di annullamento della procedura per sopravvenuto pubblico interesse