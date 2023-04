Martedì 4 Aprile 2023, 00:01 - Ultimo aggiornamento: 00:07

Il Campidoglio accelera sul concorsone dei vigili: la giunta Gualtieri vuole anticipare i tempi e pubblicare il bando di gara già a fine mese per avviare l’iter necessario per reclutare 800 nuovi agenti. Anche perché si vogliono metterli in strada entro gennaio del 2024. Intanto dalle parti di Palazzo Senatorio si mostrano ottimisti che il governo autorizzi Roma Capitale ad assumere in previsione del Giubileo altri uomini per la polizia locale, superando i tetti assunzionali ai quali deve sottostare l’amministrazione capitolina. Che a sua volta, per il 2023, si appresta a immettere nella sua pianta organica altri 1.500 dipendenti.

Ieri c’è stata una riunione tecnica in Comune tra il direttore del dipartimento Organizzazione e Risorse umane, Angelo Ottavianelli, i funzionari dell’assessorato al Personale guidato da Andrea Catarci e i rappresentanti del comando della polizia locale. In primo luogo è stato deciso di accelerare già a fine mese la presentazione del bando di gara per avviare le selezioni. Le prime prove si terranno a giugno e vista l’alta platea di partecipanti si terranno alla Fiera di Roma con la collaborazione del Formez, l’ente del governo che affianca gli enti sulla gestione della pubblica amministrazione. Per risparmiare, il Campidoglio ha anche deciso di far sostenere gli esami successivi (scritti, orali e la prova fisica) nelle sue strutture, come la scuola della polizia locale.

Soprattutto si vuole evitare l’insuccesso registrato dalla precedente amministrazione con il suo concorsone: alla selezione, e a fronte di 500 posti disponibili, solo 223 candidati sono risultati idonei. Se non bastasse in 161 hanno accettato il posto, compresi alcuni ultracinquantenni. Questa volta l’obiettivo è anche ringiovanire la pianta organica del corpo, che registra un deficit di quasi 2mila agenti, ha un’età media di 55 anni e vede al suo interno quasi un migliaio di inidonei, che grazie a un certificato medico vengono esentati da importanti mansioni. In quest’ottica, e non potendo inserire nel bando un tetto anagrafico, è stato deciso di tenere in considerazione nella valutazione finale soprattutto l’esito della prova fisica: porterà la divisa chi eccelle tra esercizi di resistenza, corsa e trazioni.

GRADUATORIE ESTERNE

Dopo Pasqua il Comune vuole approvare definitivamente anche il piano assunzionale, che per l’anno in corso prevede - oltre agli 800 nuovi vigili - il reclutamento di altri 1.500 dipendenti comunali a fronte dei quasi 900 travet che andranno in pensione. Intanto tra maggio e giugno sarà pubblicato il bando per selezione 60 funzionari economici. Ma potrebbe non essere il solo concorso, visto che per le altre figure il Campidoglio vuole affidarsi allo scorrimento delle graduatorie comunali esistenti o a quelle di altri enti locali. C’è però il rischio che - come ha dimostrato il concorsone della Raggi - non ci siano in queste liste persone interessate a lavorare per Roma Capitale. Quindi si sta valutando di organizzare altre selezioni pubbliche.

In ogni caso, e anche pagandoli con i fondi Pon, il Campidoglio cerca anche 433 tra insegnanti per scuola dell’infanzia e educatori per gli asili nido, 181 funzionari amministrativi, altri 30 per i servizi educativi, altri 10 per l’archivio storico, 115 funzionari tecnici a tempo determinato per gestire i bandi e la progettazione delle opere finanziate con il Pnrr, 5 autisti, 33 istruttori amministrativi, da scorrimento della graduatoria e 3 dirigenti amministrativi. Oltre ai già citati 800 nuovi agenti di polizia locale.