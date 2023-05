Dalla posta diversificata al nastro sulla cam: i consigli per evitare frodi e furti di identità digitali

Non è semplice mettere al sicuro la propria azienda o le proprie informazioni on-line ma non è tuttavia impossibile. Di seguito, alcuni suggerimenti per proteggere la propria azienda da attacchi e violazioni.

Bene partire con la creazione di un inventario, elencare dunque tutti i sistemi, i dispositivi e i software che vengono usati. Da qui provvedere poi ad individuare i “sistemi critici” dell’azienda ovvero i dati vitali e le informazioni sensibili da mettere al sicuro.

Assicurarsi di nominare un referente che si occupi solo di questo e che sappia districarsi anche tra leggi e regolamenti in materia di cyber security. Fare attenzione sempre al lavoro da remoto: in più di un’occasione infatti frodi e furti di identità o intromissioni nelle aziende sono state possibili per il tramite di pc dei dipendenti senza che questi ne fossero responsabili. Bene sempre dunque installate antivirus, aggiornare i software quando richiesto, procedere anche con il backup.

Analisi alla mano, è risultato utile procedere poi all’identificazione tramite un doppio step soprattutto per l’accesso alla posta o altri gestionali dell’azienda.

Fare attenzione poi all’uso dei social ma anche a diversificare le password e gli accessi sulla posta (meglio se doppia, ovvero una per lavoro e un’altra privata) o sul sistema interno dell’azienda ad esempio.

Controllare l’uso dei supporti rimovibili. Una delle maggiori minacce alla sicurezza su internet è rappresentata da questi, (chiavette usb in primis) che i dipendenti usano per trasferire o conservare informazioni.

Potrebbero essere la porta di accesso dei malware nei sistemi informatici aziendali.

I criminali informatici potrebbero, infine, infettare i dispositivi attraverso i “pop up” quindi è sempre preferibile non cliccare su questi ed è sempre preferire schermare la cam del pc con del nastro isolante. Non è per un eccesso di zelo ma alcuni hacker potrebbero impossessarsi anche così di informazioni sensibili.