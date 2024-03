Sabato 9 Marzo 2024, 08:21 - Ultimo aggiornamento: 08:32

Allarme cinghiali nel centro di Subiaco, gli ungulati attaccano due donne e addentano un cane che riporta gravi ferite. Ad un'altra signora circondano la propria automobile nel parcheggio sterrato dell'ex cartiera. Il Comune di Subiaco comunque è stato autorizzato dalla Regione alla cattura dei cinghiali. Momenti di vero terrore nell'attigua via dei Piattari, una delle strade più antiche di Subiaco dove vi abitano numerose famiglie ed è molto frequentata dai pedoni e dai runner. «Mi ha chiamato mia suocera racconta Luigi perché nel parcheggio della ex cartiera i cinghiali avevano circondato la sua auto. Sono subito corso ed in effetti c'era un enorme cinghiale con i suoi cuccioli, ho avvertito altre persone che erano a spasso con i cani di non avvicinarsi poi dopo un po' se ne sono andati verso via dei Piattari».

Il parcheggio è in pratica in pieno centro urbano non lontano da un plesso di scuola primaria e frequentato quotidianamente da centinaia di automobilisti. Alcuni mesi fa nel medesimo parcheggio stessa scena e a farne le spese fu una signora con un bambino che fu circondata dai cinghiali. Se nel parcheggio sterrato c'è stata solo tanta paura nella confinante via dei Piattari due donne sono state addirittura caricate dall'enorme cinghiale e hanno fatto appena in tempo a rientrare nelle loro abitazioni. «È successo qualche giorno fa ed è lo stesso cinghiale che ormai vive in zona insieme alla cucciolata racconta Guliano con casa in via dei Piattari le due signore erano molto spaventate e non è la prima volta che accade, occorre che le autorità preposte facciano qualcosa prima che accadano fatti ancora più gravi, chi abita e che frequenta via dei Piattari è a rischio». A subire le conseguenze più pesanti è stato un cane che è stato letteralmente addentato dal cinghiale e trascinato per alcuni metri. Il racconto del suo padrone: «Il mio cane deve la vita ad un signore che dal balcone ha tirato di tutto verso il cinghiale racconta Gabriele e alla fine l'ungulato ha mollato il mio cane che è stato operato in una clinica romana e asportati i testicoli con profonde ferite all'addome. E' stato attaccato dal cinghiale nel mio terreno e trascinato per molti metri, non mi sono accorto di nulla sentivo solo i guaiti disperati del mio cane. Spero che qualcuno intervenga».

La Regione lo scorso 31 luglio aveva autorizzato il Comune a catturare i cinghiali, lo stesso ente ad ottobre aveva chiesto, però, una proroga per le difficoltà a catturarli nel centro urbano e la proroga è stata concessa fino al 31 dicembre scorso. L'allarme cinghiali a Subiaco è scattato più volte, visti scorazzare in via Matteotti vicino alla filiale di una banca, sono entrati nel recinto della scuola Quarenghi - Volta, hanno scorrazzato in piazza Santa Maria della Vallea ridosso della Rocca dei Borgia, in corso Cesare Battisti all'entrata della cittadina ma anche in via Giovanni XXIII e al capolinea del Cotral.