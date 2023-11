Carta d'identità elettronica a Roma, open day nel weekend e inaugurazione del nuovo spazio di via Petroselli. Tutte le informazioni

Proseguono anche nel mese di novembre gli open day per richiedere la carta d'identità elettronica. Sabato 4 ( novembre) è prevista l'apertura degli sportelli anagrafici dei Municipi V, XI e degli ex Pit ( Punti Informativi Turistici, ndr) di Piazza Sonnino, Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza delle Cinque Lune. La novità sarà l'apertura del nuovo punto di rilascio Cie di via Petroselli, 52, aperto anche nella giornata di domenica 5 ( novembre).

PagoPA ancora più vicina a cittadini e imprese: le notifiche ora arrivano sullo smartphone

Da domani, venerdì 3( novembre), dalle 9 è obbligatorio prenotare l'appuntamento sul sito Agenda Cie del Ministero dell'Interno e fino a esaurimento disponibilità. Il giorno dell'open day bisognerà presentarsi muniti di fototessera, di una carta di pagamento elettronico, del ticket di prenotazione e del precedente documento d'identità.

Le informazioni

Sabato 4:

Municipio V, sede di via di Torre Annunziata, 1 dalle 8.30 alle 13

Municipio XI, sede divia Portuense, 579, alle 8 alle 16

Ex Pit, dalle 8.30 alle 16.30

Domenica 5

Ex Pit, dalle 8.30 alle 12.30