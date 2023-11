Carta d'identità elettronica a Roma: un nuovo open day nel weekend. Ecco dove e come prenotarsi

Un nuovo appuntamento con gli open day, per il rilascio della carta d’identità elettronica, è previsto nelle giornate di sabato 2 e domenica 3 dicembre. Saranno aperti gli sportelli dei Municipi II,III, V, VIII, IX, XI, XIII, XV e degli ex Pit ( Punti Informativi Turistici, ndr) di Piazza Delle Cinque Lune, Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza Sonnino e Via Petroselli, 52. Da domani, venerdì 1 (dicembre), a partire dalle 9 ( fino ad esaurimento delle disponibilità) è obbligatorio prenotare l’appuntamento sul sito Agenda Cie del Ministero dell’Interno. Il giorno dell’open day bisognerà presentarsi, presso la sede dell’appuntamento, con il ticket della prenotazione, una fototessera, una carta di pagamento elettronico e il precedente documento d’identità ( in caso di rinnovo).

Nel dettaglio

Sabato 2 dicembre:

Municipio 2, sede di via Dire Daua, 11, dalle 8.30 alle 13

Municipio 3, sede di via Fracchia, 45, dalle 8 alle 13

Municipio 5, sede di via Torre Annunziata, 1, dalle 8.30 alle 13

Municipio 8, sede di via Benedetto Croce, 50, dalle 8.30 alle 15.30

Municipio 9, sede di via Ignazio Silone, Primo Ponte, dalle 9 alle 16.30

Municipio 11, sedi di via Mazzacurati, 69, dalle 8 alle 16 e di Via Portuense, 579, dalle 8 alle 16

Municipio 13, sede di via Aurelia, 470, dalle 8.30 alle 13.30

Municipio 15, sede di via Enrico Bassano, 10, dalle 8.30 alle 15.30

Ex Pit: dalle 8.30 alle 16.30

Domenica 3:

Ex Pit: dalle 8.30 alle 12.30