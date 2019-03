Bimbo Superman, fa il giro del mondo la foto del neonato in posa da supereroe

Bruce Wayne, Clark Kent, Peter Parker... e il piccolo Harry. Il mondo dei supereroi si è allargato con la nascita di un piccolo bambino australiano che, già dai primissimi momenti della sua vita, ha fatto capire di non essere un neonato qualsiasi. E lo scatto che lo ritrae nelle vesti - metaforiche - del supereroe diventa virale. La fotografia, postata su Instagram dal profilo Helloworld_birth infatti mostra il piccolo supereroe che, appena uscito dalla pancia della sua mamma, tende il braccio con il pugno chiuso. Proprio nella stessa posizione di Superman, quando vola a salvare il mondo. Lo scatto è davvero unico: la nascita per i bambini è un momento traumatico, che porta i figli ad abbandonare il caldo ventre materno per presentarsi per la prima volta al mondo. Esperienza traumatica per tutti, ma non per Harry che ha deciso di combattere già dai suoi primissimi secondi di vita.

Bimbo di due anni rimane incastrato con la mano nell’impastatrice

La mamma del piccolo Harry, Bree Jessica ha così commentato la strana posa presa dal figlio: «Una esperienza surreale, vedere Harry nascere e ammirare la sua faccia per la prima volta. La prima volta che vedevo mio figlio». Harry è nato alla 40° settimana di gestazione ed alla nascita misurava 50 cm di pura grinta. Per Bree la foto non aveva alcuna particolare rilevanza, finché non l'ha condivisa sui social per una campagna sul parto cesareo. Solo così il mondo ha scoperto del suo piccolo supereroe, che oggi ha sette anni.

Ultimo aggiornamento: 19:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA