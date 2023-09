Arrivano i «bike box» nella metro di Roma: parcheggi sicuri e prenotabili per le due ruote

Poter arrivare in bicicletta alla stazione della metro e poter lasciare le due ruote al sicuro in appositi box. Il nuovo sistema di bike parking nelle stazioni delle metropolitane di Roma è stato presentato stamani alla fermata Magliana della metro B dal sindaco Roberto Gualtieri. Il bike parking permetterà di parcheggiare le bici al riparo da furti e atti di vandalismo, favorendo così l'uso del mezzo per il "primo miglio", ossia il tratto casa-stazione. Il sistema sarà utilizzabile con una app gratuita e permetterà di monitorare la disponibilità di posti, prenotare, aprire e chiudere il box al prelievo e al rilascio della bici. Il programma prevede la realizzazione di 2.000 bike box in 40 stazioni della metro. I primi 408, grazie ai fondi Pon Metro 2014-2020, saranno attivati in 7 stazioni: Jonio, Eur Magliana, Ponte Mammolo, Laurentina, Anagnina, Arco di Travertino, San Paolo.

Entro la fine del 2023 si prevede la realizzazione di altri 253 bike box in 11 stazioni: Battistini, Bologna, Conca d'Oro, Giulio Agricola, Lucio Sestio, Pigneto, Policlinico, Porta Furba, Rebibbia, Subaugusta e Torre Maura. Il servizio, in una prima fase gratuito e disponibile solo per gli abbonati Metrebus, è attivo dalle 13 di oggi.

Dal primo settembre è poi in vigore il nuovo regolamento per i monopattini in sharing. Il servizio è stato affidato a tre aziende: Bird, Dott e Lime. Nella Ztl Tridente, a tutela del decoro urbano, possono esserci al massimo 90 veicoli, 30 per ogni operatore.

Un numero che può salire a 900 nella Ztl Centro storico (300 a operatore, esclusa ztl Tridente). Nella Ztl Trastevere, invece, ne sono consentiti 70 per ogni operatore. Il servizio è esteso anche alle zone semicentrali e periferiche con stalli in prossimità dei nodi di scambio con il trasporto pubblico. La sosta è consentita soltanto nelle aree autorizzate e in uso alle società affidatarie. Se non si parcheggia nelle zone individuate dal Comune, quindi, si continua a pagare. Se il mezzo è abbandonato in punti che creano pericolo, degrado e intralcio al traffico, è inoltre prevista una multa. È prevista la gratuità per gli abbonati annuali Metrebus. Il noleggio sarà consentito solo ai maggiorenni iscritti con carta d'identità.