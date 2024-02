Martedì 27 Febbraio 2024, 07:20 - Ultimo aggiornamento: 08:13

Ha aspettato l'ora di punta, quando il bar era affollatissimo di clienti, per mettere a segno la rapina. Così, armato di siringa con del liquido bianco all'interno, il rapinatore ha fatto irruzione nel locale di via Morrovalle a San Basilio intorno alle 8 del mattino. Ha minacciato il titolare: «Se non mi dai l'incasso ti pungo con la siringa e ti inietto negli occhi il liquido». La vittima ha quindi consegnato quanto aveva a disposizione, circa 200 euro. Poi il rapinatore è scappato a piedi. Quando gli agenti del reparto Volanti sono arrivati sul posto hanno raccolto la testimonianza della vittima che ha fornito una precisa descrizione del malvivente. Lo stesso i clienti, testimoni di quanto avvenuto. Gli investigatori hanno disegnato un identikit del malvivente che era stato notato già in passato in alcuni locali e punti di ritrovo del quartiere. In una manciata di minuti hanno così individuato il sospettato poco distante dal bar rapinato, in via Recanati all'altezza del Parco della Balena: uno dei luoghi indicati dai testimoni.

IL FERMO

A incastrare il rapinatore gli abiti indossati al momento del colpo, descritti dal titolare e dai clienti: «Non ha avuto il tempo di cambiarsi o di allontanarsi dal luogo dove si era appena consumata la rapina» precisano gli agenti che hanno proceduto con l'arresto. Durante la perquisizione, nella giacca l'uomo aveva ancora con se il bottino appena intascato e la siringa con cui aveva appena minacciato il titolare. «La siringa è stata sequestrata e sono state disposte le analisi scientifiche per stabilirne il contenuto». L'ipotesi dei poliziotti è che si tratti di sostanza stupefacente. Hanno infine proceduto con l'aggravante: in manette con l'accusa di rapina aggravata è finito Walter L., romano di 50 anni. Con numerosi precedenti alle spalle per spaccio e detenzione, al momento dell'arresto era sotto «sorveglianza speciale».Terminate le procedure per la denuncia e l'arresto, il 50enne è stato trasferito in carcere. Mentre proseguono le indagini della polizia. Gli agenti stanno accertando se nel quadrante dove ieri mattina si è consumata la rapina, e nei quartieri limitrofi, sono stati denunciati colpi analoghi. I poliziotti stanno già eseguendo confronti e accertamenti con gli ultimi casi registrati: «Il sospetto è che abbia messo a segno altre rapine con la stesse modalità nello stesso quadrante» concludono.