Degrado a San Lorenzo: le strade sono piene di rifiuti. E i cittadini protestano

Nonostante le diverse segnalazioni riguardo la condizione incresciosa della zona San Lorenzo di Roma, continua il degrado. A denunciare il tutto sono gli stessi residenti che scattano foto condividendole con la pagina social resistsanlorenzo. La situazione è diventata insostenibile e invivibile, non solo perché il quartiere è frequentato e abitato da molti barboni che sporcano via dei Marsi, via dei Peligni, via dei Sardi e il Parco dei Caduti lasciando in giro bottiglie, cartoni e accampando le intere strane con le tende. Ma a sbagliare a volte sono anche sicuramente i cittadini stessi, che dimostrano di avere tanta inciviltà lasciando sempre su via dei Peligni (strada che sta di fronte all’ingresso della Scuola Media Borsi), materassi di ogni tipo e di ogni dimensione, armadi, cassettoni, sedie, vestiti e reti. Per non dimenticare delle buste piene di organico putrefatto lasciate tra i cespugli.

“Non ne possiamo più, la nostra zona è diventata veramente un qualcosa di indescrivibile, anche se ormai ci siamo rassegnati che qualcosa in positivo possa cambiare.

I nostri bambini non sono al sicuro e ormai abbiamo optato di non farli più giocare nel parco dei caduti, perché ci sono diversi tossici che fanno uso di droghe pericolose e non vogliamo che i nostri figli finiscano a giocare con qualche siringa”.