Roma, presa una banda di ladri: studiavano le abitudini dei residenti per poi entrare nelle loro case

Roma, “la banda studiatrice di colpi” purtroppo non è stata beccata ma si è scoperta la tecnica che utilizzavano per compiere furti in molte abitazioni di Cerenova, Campo di Mare e Santa Severa. Studiavano in modo dettagliato le mosse e le abitudini dei residenti per poi poter entrare nelle loro case. Sono stati intercettati lo scorso 27 gennaio in un’auto di grossa cilindrata e sono riusciti a darsi alla fuga lasciando la macchina ancora con il motore acceso (in via Asiago) e tutti gli attrezzi del mestiere nel bagagliaio.

La compagnia dei carabinieri di Civitavecchia hanno intercettato una macchina di grossa cilindrata che si aggirava in modo sospetto nel centro urbano di Santa Marinella.

I militari della locale stazione sono intervenuti per bloccare il veicolo, con una serie di manovre repentine e rischiose, il mezzo è però riuscito a sottrarsi al blocco stradale, raggiungendo via Asiago dove è stato abbandonato dagli occupanti ancora con il motore acceso.

Gli uomini dell'Arma a bordo hanno rinvenuto numerosi arnesi da scasso, una grossa smerigliatrice automatica, varie ricetrasmittenti, guanti, passamontagna e alcune posate in argento e altri oggetti in metallo prezioso. Quanto rinvenuto è stato sequestrato per più approfonditi accertamenti.