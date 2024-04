Mercoledì 3 Aprile 2024, 07:19 - Ultimo aggiornamento: 07:21

Abbandonate prive di assicurazione, targa o delle parti essenziali. È il cimitero della auto - e degli scooter - senza proprietario che si allarga a macchia di leopardo in tutti i municipi della Capitale. Con i mezzi che stazionano per mesi (anche per anni) nei parcheggi, sotto i palazzi o nelle aree verdi della città.

Nel 2023 sono arrivate alla polizia locale circa 3mila segnalazioni che sono state verificate. Di queste, i vigili hanno proceduto con la rimozione di 2.390 veicoli. «Prima di procedere con la rimozione sono necessari accertamenti e indagini per risalire al proprietario. Non appena tutta la parte burocratica si conclude, possiamo procedere. In alcuni casi, per esempio se il proprietario è all'estero, i tempi possono allungarsi» precisa il comando Generale della polizia Locale che già dallo scorso anno ha aumentato i controlli.

Roma, automobili e motorini: mille carcasse abbandonate in città. Piano rimozioni dei vigili

Un'operazione di decoro urbano e di messa in sicurezza. Quindi la classifica dei quartieri con il maggior numero di rimozioni. Maglia nera al Nomentano con 350 ritiri forzati negli ultimi dodici mesi. E un numero record anche di segnalazioni tanto che i residenti della zona hanno aperto anche un canale social (nel 2015) per segnalare strade e veicoli abbandonati, "Auto e moto abbandonate II municipio Roma". Nella pagina i residenti del quartiere hanno via via segnalato, con tanto di foto, i mezzi rimasti per mesi parcheggiati lungo le strade, tra i cassonetti o vicino ai parchi della zona.Ma la mappa dei municipi si allarga fino al quartiere Tuscolano (VII municipio) dove gli agenti della Municipale hanno proceduto con 253 rimozioni, seguito dal quartiere Monteverde (XII municipio) con 234 veicoli abbandonati e poi rimossi. Negli altri municipi i numeri sono più contenuti anche se fotografano un fenomeno ancora significativo. All'Eur (IX municipio) per esempio, sono state 157 le carcasse rimosse, nel VI municipio, Le Torri, sono state 152, sulle strade del litorale romano (X gruppo Mare) sono state invece 121. In fondo alla classifica, il quartiere Parioli: il più virtuoso con 18 richieste in un anno.Non solo: durante il servizio di monitoraggio gli agenti della Locale hanno inoltre scoperto delle aree verdi diventate nel tempo dei "cimiteri" di auto abbandonate. Discariche abusive nascoste nelle aree verdi e in zone naturalistiche. A febbraio scorso a Labaro, quartiere alla periferia nord della Capitale, sono state trovate 500 macchine in una zona interna del parco naturale. I vigili durante le indagini hanno scoperto che l'area, interamente recintata, era utilizzata come deposito di veicoli e discarica abusiva. Quindi terreni sterrati, privi d'impermeabilizzazione e canalizzazione dei liquidi. Sul posto presenti oli motore, oli freni, liquidi antigelo, liquidi batteria e idrocarburi liquidi, con la concreta possibilità d'infiltrazione nel terreno, nelle falde acquifere. I veicoli erano tutti in avanzato stato di deterioramento, carcasse, batterie, pneumatici, parti di motore, componenti di carrozzeria, cumuli di materiale bituminoso e vegetazione infestante.Sabato scorso invece, decine di carcasse di auto sono state trovate abbandonate in un terreno di 1,500 metri quadrati di Colle del Sole, nel VI municipio.Una classifica aggiornata rispetto a quella del 2022 che si era chiuso con 2276 rimozioni a fronte di 2506 segnalazioni. E che però conferma il record negativo al Nomentano che aveva chiuso l'anno con 417 veicoli abbandonati. A seguire, tra i territori dove si erano registrate più carcasse il XIV (Monte Mario) con 248 e il VII (Tuscolano) con 216. Invece, sempre nel 2012, tra le zone più virtuose: il II Municipio (Parioli) solo con 19 rimozioni e il XV (Cassia) con 24.