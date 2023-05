Alluvione Emilia-Romagna: una raccolta fondi per le popolazioni in difficoltà. Ecco le informazioni

Proseguono senza sosta gli interventi di assistenza alla popolazione dell'Emilia Romagna colpita dall’alluvione nelle settimane scorse. E il bilancio parla di 15 vittime, oltre 23mila le persone che hanno dovuto lasciare le loro abitazioni perché inagibili. E 2.600 i cittadini accolti nelle strutture alberghiere. Non si arresta l’ondata di maltempo prevista anche nelle prossime ore soprattutto sulle zone di pianura. Dal Consigli dei ministri è stata proclamata per oggi la Giornata del lutto nazionale per le vittime e nella Regione Emilia, bandiere a mezz’asta. “Il pensiero va a chi non c’è più - ha detto il Presidente Stefano Bonaccini - tutta la comunità regionale si stringe ai loro familiari.”

LA RACCOLTA FONDI. ECCO COME E COSA DONARE

Per aiutare le persone che stanno affrontando questa drammatica emergenza, il Movimento di volontariato italiano Lazio ( Movi, ndr) ha organizzato una raccolta straordinaria di fondi e materiali da inviare in Emilia Romagna.

Nel dettaglio - si legge - si richiedono con urgenza: Stivali di gomma, ( dal numero 36 al 45), badili da neve, pompe aspirazione acqua, cassette pronto soccorso, secchi, guanti, carriola, spazzolini, tute usa e getta e altri prodotti per la pulizia.

Il punto di raccolta è in via del Casaletto, 400 ( Municipio XII, ndr) e sarà aperto tutti giorni dalle 10.00 alle 13.00. Inoltre è possibile donare al conto corrente intestato a Movimento di Volontariato Italiano - Rete Territoriale di Ravenna. Iban: IT11C0627013100CC0000308151, Codice: SWIFT/BIC_ CRRAIT2RXXX

Per ulteriori informazioni si può contattare il numero: 066537001 oppure mandare una email all’indirizzo: segreteria@lazio.retemov.it