Allarme topi a Roma, i medici: «Situazione preoccupante, serve più pulizia»

«La presenza dei topi a Roma è un fenomeno noto che ci preoccupa per le implicazioni sanitarie. Non solo per quanto riguarda questi roditori che sappiamo essere moltissimi, ma anche per altri animali 'opportunistì, come i gabbiani, i cinghiali». A dirlo all'Adnkronos Salute - dopo l'episodio di ieri sera al teatro Sistina dove un topo ha attraversato la platea durante lo spettacolo - è Antonio Magi, presidente dell'Ordine dei medici di Roma. Per Magi è quanto mai necessaria «una elevata attenzione alla pulizia della Capitale per il controllo dei rischi di salute», aggiunge.

Topo spunta in platea durante lo spettacolo di Vincenzo Salemme al Teatro Sistina: «Vi rimborserò di tasca mia»

«Il contatto degli animali selvatici con l'uomo può portare patologie importanti, come abbiamo drammaticamente visto con il Covid. Non si può sottovalutare il tema. Serve più pulizia, bisogna evitare che i rifiuti si accumulino e serve fare campagna di derattizzazione e controllo delle popolazioni degli animali opportunisti», conclude.