Scuola, il calendario del Lazio 2023-2024: date, ponti e festività

Lunedì 11 Settembre 2023, 12:39 - Ultimo aggiornamento: 12:42

Nella maggior parte dei casi le scuole iniziano venerdì 15 settembre 2023 e chiudono sabato 8 giugno 2024. La questione è differente per le scuole dell’infanzia che, invece, finiranno sabato 29 giugno 2024. Ogni istituzione scolastica può scegliere autonomamente di modificare il calendario regionale ufficiale ma a una condizione: è importante che venga garantita l’apertura entro e non oltre il 15 settembre e la chiusura l’8 giugno, con un numero minimo di 206 giorni di lezioni se si parla degli istituti che hanno l’orario scandito su 6 giorni alla settimana e con un numero minimo di 171 giorni di lezioni quando si tratta di quelli che invece sono aperti 5 giorni alla settimana. Le scuole resteranno chiuse per le festività natalizie da sabato 23 dicembre 2023 a lunedì 8 gennaio e da venerdì 28 marzo a martedì 2 aprile 2024 per le festività pasquali.

FOTO: SHUTTERSTOCK

