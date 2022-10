Ciampino, all'Orion Club serata all'insegna del death metal: sul palco gli Septicflesh ed i Hypocrisy

La giornata di domani, 19 ottobre, vedrà in scena uno dei concerti metal più attesi della stagione capitolina. L'Orion Club di Ciampino sarà difatti teatro di una serata all'insegna del death metal con le esibizioni di due band che hanno fatto la storia del genere: Septicflesh ed Hypocrisy. I primi sono una delle realtà più affermate e consolidate del metal europeo. Provenienti dalla Grecia, i Septicfles calcano la scena da più di 30 anni e saranno appunto le guest star prima dell'esibizione degli Hypocrisy. Questi ultimi invece sono delle vere e proprie leggende del death metal svedese.

Guidata da Peter Tagtgren, personaggio di spicco del metal tutto, la formazione scandinava sarà a Roma per suonare dal vivo i pezzi del nuovo album “Worship”, uscito l'anno scorso, insieme agli altri classici che hanno reso la band una delle più apprezzate nel campo del death metal. Ad aprire questa letale serata, ci saranno i canadesi The Agonist e i finlandesi Horizon Ignited, giovani ma promettenti. Merito ad ERocks Production per essere riuscita ad organizzare una serata del genere che sicuramente soddisferà gli amanti di queste sonorità.