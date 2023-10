Zucchero e Binoche alla Festa del cinema: note e star al Parco della Musica

E venne il giorno di Zucchero Fornaciari. Chiodo giallo su jeans, sciarpa lunga e cappello grigio a falda larga, il cantautore si piazza di fronte al fuoco dei flash con la sua leggendaria verve. Fan in attesa dello scatto perfetto con il telefonino da postare sui social. E la colonna sonora del suo red carpet è tutta all’insegna dei grandi successi soul. E non mancano, anche in questa quarta giornata della Festa del Cinema, i Premi Oscar: spicca la bellezza e lo charme di Juliette Binoche, in francesissima mise di raso verde con collo importante, nel cast di ”La passion de Dodin Bouffant”. Ma anche la simpatia di Vanessa Scalera scortata da Michele Riondino, che la dirige nella pellicola “Palazzina Laf” e poco prima appare alla kermesse in compagnia del cantautore Diodato, in completo nero.

E di passerella in passerella, per Alice nella Citta in mattinata sfila il cast di “Maledetta primavera”: il cortometraggio che celebra il primo anno di professionismo del calcio femminile, rappresentato da Carolina Morace, che dopo la visione si collega in video e riceve il premio WomanLands.

Per il cast ecco Kim e Keira Cherubini Fabiani, accompagnati dalla mamma Alessia Fabiani, e poi Dodi Conti, Roberta Pompili, Valeria Altobelli, Marco Anacleti, Laura Marafioti, Manuela Nicolosi, arbitro internazionale di serie A e la calciatrice Alice Ferrazza. E per gli ospiti del corto ecco Noemi Brando, in tubino nero con trasparenze, Miriam Galanti, in tailleur pantalone grigio, Leonardo Bocci e Silvia Salemi, Rachele Arciulo, calciatrice e attivista per i diritti delle donne (attualmente gioca in Spagna), ma anche l’attrice Patrizia Bollini, Simone Venier, olimpionico di canottaggio, Ludovica Di Donato, attrice e influencer, Arturo Mariani, fondatore della Roma calcio amputati, Vanessa Bikindou, produttrice cinematografica, Alda D'Eusanio con Mauro Leonardi del duo Karma B, la showgirl Nora Amile, Lucia Anselmi, giornalista DAZN, Giuseppe Falcao, comunicatore sportivo, figlio Paulo Roberto Falcao e Vincenzo Richy, attore e influencer.

E sempre per Alice nella Città ci sono Francesco Centorame, la frizzante Katia Follesa, in bianco, Ginevra Francesconi, griffatissima, Tommaso Cassissa. Poi nel pomeriggio, per il film “La bussola”, passano alla Cavea Giovanni Minoli con la moglie Matilde Bernabei, Dario Salvatori, Lino Patruno, Mario Lavezzi e Michelangelo Tommaso, quest’ultimo di “Un posto al sole”. E ancora mise black and white per Gabriella Pession e poi la regista Cinzia Th Torrini, scortata dal marito Ralph Palka, e Chiara Tilesi. E presso lo Spazio Lazio “Premio Cinearti La Chioma di Berenice” al regista Mario Martone. Party a tarda notte al Bernini in onore di Zucchero. E qui sono attesi Alessandro Preziosi, la regista Valentina Zanella, Nicole Grimaudo e Paolo Calabresi. Note e brindisi fino a notte.