"ETHRome" dal 6 all'8 ottobre a Testaccio

Si svolgerà a Roma, da oggi 6 all'8 ottobre, presso Città dell'Altra Economia (Ex Macello comunale, Testaccio), ETHRome, il primo hackathon internazionale (una competizione tra programmatori web) organizzato in Italia e interamente dedicato al web3, la nuova architettura web basata sulla tecnologia Blockchain. Inserito in un calendario internazionale di eventi, ETHRome accoglierà più di 300 sviluppatori web di oltre 25 nazionalità diverse. “Con ETHRome si vuole mettere al centro le grandi potenzialità della tecnologia Blockchain, spesso erroneamente associata solo al mercato speculativo delle cryptovalute, coinvolgendo i migliori sviluppatori ed esperti del settore - commenta Simone Staffa, Presidente dell’associazione urbe.eth”. ETHRome è organizzato da urbe.eth, associazione non profit e community romana che raccoglie oltre 600 programmatori e appassionati del settore. I soci fondatori di urbe.eth sono: Matteo D’Andrea, Matteo Marchesini, Emidio Paone, Marco Galluccio, Paolo Rollo, Francesco Cirulli, Carlo Chialastri, Federico Magnani. Oltre 20 membri di questo gruppo hanno lavorato come volontari da ormai un anno per la realizzazione di questo hackathon.

Molti altri eventi aperti al pubblico prenderanno vita intorno ad ETHRome, come l’appuntamento mensile UrbeTalks che si terrà sabato 7 ottobre alle ore 18 sempre nelle strutture di Città dell’Altra Economia. Conclude Staffa: “mentre il mercato speculativo delle cryptovalute crollava e si gridava ai grandi scandali, abbiamo deciso di creare urbe.eth e di aggregare i veri appassionati ed esperti del settore nella Capitale. A quasi un anno e mezzo di distanza stiamo dando vita al primo evento internazionale in Italia con sponsor di altissimo livello e con un’alta qualità di programmatori partecipanti. ETHRome vuole essere la prova che anche in Italia e a Roma, città spesso restia all’innovazione, si può creare qualcosa di importante. Questo evento sarà solo il primo il primo passo, abbiamo tantissimi progetti in cantiere e non vediamo l’ora di metterli in pratica”.