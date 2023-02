Concerti a Roma fino al 22 febbraio: da Salis & Zanchini a Kruger, Donà, Pilar, Rosa, Lauro, Michisanti, Sticky Bones, Tallini & Piana...

LUNEDI 13 FEBBRAIO

Musica/All’Elegance omaggio al pianista Michel Petrucciani

Se n’è andato nel lontano 1999 il pianista francese Michel Petrucciani, uno dei grandi solisti del jazz europeo, un padre chitarrista e un nonno napoletano. Soffriva di osteogenesi imperfetta, malattia genetica anche nota come sindrome delle ossa di cristallo, era alto un metro ma questo problema non gli impedì di diventare un musicista geniale e in grado di emozionare le platee con una grande tecnica e una straordinaria energia, e ebbe una grande carriera, incise splendidi album, una cinquantina, fu amato da un mare di appassionati, registrò il suo primo album quando aveva 15 anni insieme al batterista Kenny Clarke e fu sepolto al cimitero parigino di Père-Lachaise, accanto alla tomba di Fryderyk Chopin. Il pianista Emanuele Rizzo, in trio con Giuseppe Civiletti al contrabasso e Giampaolo Scatozza alla batteria, gli rende omaggio.

Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, elegancecafe.it, 06-57284458, ore 21.30

Musica/Cristina Donà all’Officina Pasolini

L’appuntamento con la cantautrice Cristina Donà, lombarda di Rho, annata 1967, rispetterà la formula ormai consolidata di un’intervista con il giornalista piemontese Enrico Deregibuslle alternata a alcune canzoni eseguite dal vivo, come quelle del suo ultimo album “DeSidera”, e a un paio di videoclip.

Officina Pasolini, Teatro Eduardo De Filippo, viale dei Giusti della Farnesina 6, ore 21

MARTEDI’ 14 FEBBRAIO

Jazz/All’Alex doppio live con il trombone di Marcello Rosa

Marcello Rosa and his band: basterebbero queste poche parole per invitare qualsiasi appassionato al concerto che stasera vede il trombonista Marcello Rosa, figura storica nel nostro jazz, in concerto con il suo sestetto: vi offre eleganza, swing, arrangiamenti di classe e una bella energia. Nella sua lunga carriera Marcello ha fatto parte della Roman New Orleans Jazz Band e della Seconda Roman New Orleans, ha suonato con Lionel Hampton, Earl Hines, Albert Nicholas, Trummy Young, Milton Jackson, Peanuts Hucko, Bud Freeman, Buck Clayton, Billy Butterfield, Yank Lawson, Tony Scott, Kay Winding, Slide Hampton, Curtis Fuller, Bob Burgess, Al Grey, George Masso, Bill Watrous, Gary Valente e con i più importanti musicisti italiani.

“Il jazz - dice Rosa, in concerto con Marco Siniscalco al contrabbasso e Marco Jovinelli alla batteria - è soprattutto l’espressione del proprio stato d’animo, di chi suona e di chi ascolta, ed è questa sua peculiarità che ne fa una musica sempre nuova e imprevedibile, coinvolgente, unica”.

Alexanderplatz, alexanderplatzjazz.com, 06-86781296, via Ostia 9, stasera e domani sera, ore 21

Jazz/Alla Casa il nuovo progetto di Federica Michisanti

Il nuovo progetto della contrabbassista e compositrice Federica Michisanti, ancora senza titolo, vede Louis Sclavis ai clarinetti, con il quale la collaborazione va avanti già da qualche tempo, per la prima volta il francese Vincent Courtois al violoncello, e Michele Rabbia alla batteria e all’elettronica, tre straordinari musicisti tra i più rilevanti della scena del jazz contemporaneo europeo. Il quartetto propone composizioni di Michisanti, che mantengono una sonorità che attinge dalla musica colta europea e dall’avanguardia jazz, lasciando spazio all’improvvisazione estemporanea e arricchite dal contributo percussivo della batteria e dall’originalità dell’elettronica. Nel corso dell’anno uscirà il disco del quartetto prodotto e registrato dalla Parco della Musica Records.

Casa del Jazz, casadeljazz.com, 06-80241700, viale di Porta Ardeatina 55. ore 21

Chanson pour les amoureux/Con i Métromusette all’Elegance Cafè

Métromusette è la band romana che ripropone le più importanti canzoni francesi della prima metà del ‘900 e i successi dei grandi interpreti francesi e internazionali che hanno diffuso in tutto il mondo la musica di Trenet, Piaf, Kosma, Betti, Django e non solo, nell’epoca dei grammofoni nelle case e delle fisarmoniche nelle piazze. Altri brani sono completamente riarrangiati e ripensati per creare un suggestivo trait d’union tra la Francia, l’Europa e le Americhe. I Metromusette sono la vocalist Monica Gilardi, Francesco Di Gilio al pianoforte e alla fisarmonica, Stefano Nencha alla chitarra, Guido Giacomini al contrabbasso e Alfredo Romeo alla batteria.

Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, elegancecafe.it, 06-57284458, ore 21,30

Soul/Al Fonclea serata romantica con gli Enjoying70 Trio

Enjoying 70 Trio propone un repertorio essenzialmente anni 60 e 70 con qualche perla di altre epoche. Canzoni senza tempo, classici intramontabili della musica italiana e straniera, per far divertire, cantare e ricordare, ideali per San Valentino. Sono il chitarrista Stefano Della Rovere (anche piano e ukulele), il chitarrista Maurizio Matrisciano e il chitarrista e vocalist Guido Giorgio Gori. Riproducono l’atmosfera originale degli anni 60 e 70 e spiegano che con loro "si canta, si sogna e si balla".

Fonclea, via Crescenzio 82a, fonclea.it, 06-6896302, ore 21.30

Jazz/Al Cotton Club San Valentino con The Tender Quartet

Un San Valentino profumato di jazz vi aspetta al Cotton con The Tender Quartet, che vede fianco a fianco la vocalist Clara Simonoviez, il sassofonista Patrizio Destriere, il pianista Primiano Di Biase e il contrabbassista Stefano Napoli.

Cotton Club, via Bellinzona 2, cottonclubroma.it, 349-0709468, ore 22

Blues/Andy’s Corner al Charity Cafè

Come ogni martedì torna Andrea Angelini, in arte Andy’s Corner, che presenta il suo progetto solista acustico per voce, chitarra e armonica: un viaggio nella migliore musica anglo-americana (blues, rock, country…) in particolare degli anni ‘60 e ’70, ma non solo.

Charity Cafè, via Panisperna 68, charitycafe.it, 06-47825881, ore 22

MERCOLEDI’ 15 FEBBRAIO

Jazz/All’Elegance tributo al leggendario Count Basie

Uno dei grandi fra i bandleader e pianisti jazz e swing è Count Basie, che con la sua Count Basie Orchestra, una delle big band più quotate della swing era americana che sul finire degli anni ‘30 era diventata celebre a livello mondiale, verrà celebrato dal quartetto del trombonista e arrangiatore Massimo Pirone, con Ludovico Fulci al pianoforte, Francesco Pierotti al contrabbasso e Carlo Battisti alla batteria in un omaggio sentito e affettuoso.

Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, elegancecafe.it, 06-57284458, ore 21.30

Musica/Al Charity Blues Jam & Friends con i Super Motor Oil

Per gli appuntamenti della serie “Blues Jam & Friends” vi aspetta la band dei Super Motor Oil, ovvero il vocalist e chitarrista Alex Orelli, Andrea Di Giuseppe all’armonica, Light Palone al contrabbasso e Lorenzo Francocci alla batteria. Come sempre, tutti i bluesman e tutte le blueswoman presenti nel club sono invitati a salire sul palco e partecipare.

Charity Cafè, via Panisperna 68, charitycafe.it, 06-47825881, ore 22

Jazz/Al Fonclea la band di Renato Musillo

Swing e jazz, stasera, con la band del batterista Renato Musillo: brani della Chicago anni Venti, di New Orleans e via di questo passo.

Fonclea, via Crescenzio 82a, fonclea.it, 06-6896302, ore 21.30

GIOVEDI’ 16 FEBBRAIO

Jazz/All’Alexanderplatz tre volte carta bianca a Antonello Salis

Tre serate, da oggi a sabato, per una “carta bianca” dedicata a uno dei musicisti più rappresentativi del jazz italiano: è il pianista e fisarmonicista Antonello Salis. Stasera è con un'altra star, Simone Zanchini alla fisarmonica e ai live electonics. Sono un duo funambolesco per eccellenza, la tempesta sonora perfetta: per loro la musica è gioia, lirica, interscambio, affinità, disposizione a mettersi in gioco. Non troverete quasi mai due concerti di Zanchini e Salis ripetitivi oppure monotoni. La ricerca costante dello sperimentare compone un quadro unico nel suo genere, una musica senza confini, senza steccati né preconcetti. La possibilità di scambiarsi continuamente i ruoli e di gustare appieno le possibilità timbrico-dinamiche dei rispettivi strumenti crea un flusso di energia continuo, ispirato e creativo ma sempre in libertà. E domani e sabato Salis ritrova lo storico Me’Ta Quartet. Nato come una estensione del gruppo jazz progressive Cadmo, band cult degli anni ’70, vede la formazione tradizionale, con il sassofonista Sandro Satta, il contrabbassista Riccardo Lay e il batterista Fabrizio Sferra. Roba di classe.

Alexanderplatz, alexanderplatzjazz.com, 06-86781296, via Ostia 9, da stasera a sabato, ore 21

Jazz/Indietro nel tempo all’Elegance con la band degli Sticky Bones

Early jazz, classic blues, american roots, hokum songs, barrelhouse, stomps, stride, boogie woogie, vaudeville: sono tutti stili a cui gli Sticky Bones (sono Mama Ines, voce e kazoo; Emiliano Federici al pianoforte; Floriano Andolfo alla chitarra e al banjo; Maurizio Capuano alla tuba e al contrabbasso; Francesco Marsigliese alla cornetta; Filippo Marino al clarinetto) si ispirano. Il gruppo vuole portare il pubblico a ritroso nel tempo conducendo l'orecchio delle platee alle origini, spesso ignorate. Look, sound e repertorio fanno degli Sticky Bones una perfetta fotografia, rigorosamente in bianco e nero, di quanto si poteva vedere e sentire in quell'America di inizio secolo scossa dal terremoto che negli anni a venire si sarebbe chiamato Jazz. La band ripropone brani quasi sconosciuti al grande pubblico in maniera “filologica”, eseguendoli con un modo e un’interpretazione il più vicino possibile all’originale. Sono dei veri e propri archeologi, sempre alla ricerca di brani inediti da eseguire.

Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, elegancecafe.it, 06-57284458 ore 21.30

Jazz/Jam session al Charity con i brani dell’American Song Book

E’ una quantità enorme di brani qella che fa parte del cosiddetto American Song Book, e la jam session di stasera fruga appunto in quel grande repertorio. Aprono la session il pianista Andrea Rea, Gianmarco Ferri alla chitarra, Vincenzo Quirico al contrabbasso e Francesco Merenda alla batteria, e tutti i musicisti jazz che frequentano il locale sono invitatia salire sul palco e partecipare.

Charity Cafè, via Panisperna 68, charitycafe.it, 06-47825881, ore 22

VENERDI’ 17 FEBBRAIO

Hip hop/Achille Lauro unplugged torna live all’Auditorium

Achille Lauro, all’anagrafe Lauro De Marinis (Verona, 11 luglio 1990) torna al Parco della Musica con un bis dei due show già proposti il 22 e 26 gennaio. Intimi e essenziali (“Non ci sarà nessuna armatura, voi e la musica al centro di tutto”, ha scritto sui social) l’hanno visto esibirsi per la prima volta nei teatri e hanno proposto dal vivo il nuovo singolo “Che sarà”, una ballad intima prodotta da Gow Gow Tribe e Gregorio Calculli in cui Achille Lauro si interroga su un futuro comune a tutti (“Noi che nasciamo quaggiù e non sappiamo cosa la vita sia/Non è questo il posto per noi”). Se vi piace vi aspetta di nuovo con il suo bis unplugged.

Parco della Musica, auditorium,com, viale De Coubertin, Sala Santa Cecilia, ore 21

Jazz/Francesca Corrias e Luca Mannutza live alla Casa

La vocalist Francesca Corrias e il pianista Luca Mannutza, entrambi cagliaritani, collaborano stabilmente nella band Roundella, che ha già pubblicato due dischi per l’etichetta S’ard music, e stasera presentano un nuovo progetto che li vede sul palco in duetto. In scaletta le loro composizioni e alcuni omaggi al jazz. A unire i due artisti il desiderio di dialogare esplorando diversi territori, da quello della canzone a quello dell’improvvisazione.

Casa del Jazz, casadeljazz.com, 06-80241700, viale di Porta Ardeatina 55. ore 21

Brasile/Con Mariangela Morais carnevale all’Elegance Cafè

Mariangela Morais, nata a São Paulo e italiana di adozione, è una della voci più autorevoli e suadenti della musica popolare brasiliana e offre un nuovo doppio appuntamento all’Elegance per festeggiare il carnevale. Stasera è in quartetto con il pianista Sebastian Marino, Fabrizio Cucco al contrabbasso e Valerio Vantaggio alla batteria.

Elegance Cafè, elegancecafe.it, 06-57284458, via Francesco Carletti 5, stasera e domani sera, ore 21.30

Jazz/Al Charity in concerto Giulia Salsone e Paolo Innarella

La chitarrista Giulia Salsone, ospire il sassofonista e flautista Paolo Innarella, presenta un ampio viaggio, a 360 gradi, attraverso la musica afroamericana e il jazz fra il nord e il sud delle Americhe, tra composizioni originali e di grandi autori nel quale la formazione (con Stefano Nunzi al contrabbasso e Andrea Nunzi alla batteria) si muove con sensibilità, attraverso i ritmi e le improvvisazioni, grazie alla creatività dei musicisti.

Charity Cafè, via Panisperna 68, charitycafe.it, 06-47825881, ore 22

Dance/Con gli Adika Pongo si balla al Cotton Club

La band degli Adika Pongo (la vocalist Francesca Silvy, il sassofonista Costantino Ladisa, il chitarrista Alberto Lombardi, il batterista Andrea Merli, il bassista Alessandro Benedetti, il tastierista Alessio Scialò e il percussionista Pablo Enrique Oliver), fondata nel 1994 dal cantautore Niccolò Fabi, tiene viva la tradizione della disco music con una dance che mescola pop, soul, black music e sapori anni Settanta. Il gruppo porta in Italia e in Europa quella dance che era suonata da formazioni come gli Earth Wind & Fire, gli Chic, Sisters Sledge, Barry White, Kool & The Gang e tanti altri, e stasera torna live al Cotton.

Cotton Club, via Bellinzona 2, www.cottonclubroma.it 349-0709468, ore 22

SABATO 18 FEBBRAIO

Incontri/Alla Casa “E se domani” di Stefania Tallini e Franco Piana

L’unione fra pianista e compositrice Stefania Tallini e il flicornista, trombettista e arrangiatore Franco Piana è il risultato di un ncontro fra due personalità artistiche forti e molto diverse, ma che insieme trovano un punto di fusione attraverso un repertorio che si muove su brani originali dei due e su reinterpretazioni di standard jazz e di canzoni italiane e della musica brasiliana. Il progetto e album “E se domani” prevede momenti di grande scambio anche con l’utilizzo di elementi inusuali per musicisti come loro: Piana si esibisce in portentosi scat vocali, o utilizzando il flicorno come una percussione, mentre Tallini esplora particolari effetti timbrici sul pianoforte e usa la sua voce nell’esecuzione di un brano.

Casa del Jazz, casadeljazz.com, 06-80241700, viale di Porta Ardeatina 55, ore 21.30

Blues/Una notte con la Ceckony Band al Charity Cafè

La Ceckony Blues Band, formata dal vocalist e chitarrista Simone Leoni, Pietro "Ceckony" Di Giuseppe all’armonica, Alessandro Ceci al pianoforte, Mattia Cerchi al contrabbasso e Alberto Delfini alla batteria, propone un ampio repertorio blues, cercando di ricreare le sonorità, i colori e i sapori del blues più puro, accompagnato da sfumature e influenze che spaziano dal soul al funky, il tutto presentato in una miscela elettrica che vede per questa serata una formazione “allargata”: la serata sarà ulteriormente arricchita dalla presenza di tanti amici e ospiti del panorama blues romano.

Charity Cafè, via Panisperna 68, charitycafe.it, 06-47825881, ore 22

Rock/Greg stasera torna al Cotton Club con la band dei Ghepardi Blu

Stasera Claudio Gregori, cioè Greg, rocker, crooner, chitarrista, presentatore, comico e direttore artistico, torna in scena con i Ghepardi Blu, la sua recente formazione con un repertorio 100% Rock’n’Roll: sono il sassofonista Olimpio Riccardi, il tastierista Francesco D’Agnolo, il bassista Danilo Biggioni e il batterista Stefano Corrias.

Cotton Club, via Bellinzona 2, www.cottonclubroma.it 349-0709468, ore 22

DOMENICA 19 FEBBRAIO

Jazz/Marco Molendini presenta il libro “Pepito Il Principe del Jazz”

Fra il 1973 e il 1993 fu attivissimo a Roma il Music Inn, locale di jazz in largo de Fiorentini, sul lungotevere del Sangallo, fondato da Pepito Pignatelli e dalla moglie Picchi. Era un piccolo locale nel centro storico di Roma, che fin dalla sua nascita diventò famoso a livello internazionale e svolse un ruolo fondamentale nella vita musicale e culturale di Roma e dell’Italia. In vent’anni di vita il Music Inn vide esibirsi sul suo palco musicisti leggendari come Dexter Gordon, Charlie Mingus, Ornette Coleman, Johnny Griffin, Bill Evans, Chet Baker, McCoy Tyner, e grazie alla illuminata visione dei suoi fondatori consentí a molti giovani musicisti italiani ora famosi di crescere e formarsi suonando con americani di primo livello.

Quella di Pepito e Picchi era una bellissima storia, e il giornalista Marco Molendini la racconta nel libro “Pepito Il Principe del Jazz”, editore Minimum Fax, nel quale si intrecciano straordinarie e drammatiche vicende umane e artistiche.

Casa del Jazz, casadeljazz.com, 06-80241700, viale di Porta Ardeatina 55. ore 13

Cantautrici/Ilaria Patassini alla Casa: anteprima live del nuovo album

Ilaria Pilar Patassini, romana, annata 1977, presenta in anteprima le canzoni in lavorazione presso lo studio di registrazione della Casa del Jazz e che faranno parte del suo nuovo album prodotto da Parco della Musica Records in uscita in primavera. Dopo la pubblicazione di “Luna in Ariete”, suo quarto album di inediti uscito nell’autunno del 2019, la cantautrice e interprete conferma per questo nuovo progetto il sodalizio con il chitarrista, arrangiatore e produttore artistico Federico Ferrandina e con i musicisti con cui da anni condivide il suo percorso artistico nella canzone d’autore, la musica classica e il jazz messi a servizio di testi connotati da una poetica originale, libera, forte e fuori dagli schemi. Sono oltre a Ferrandini il pianista Roberto Tarenzi, il contrabbassista Andrea Colella, il batterista Alessandro Marzi e il Quartetto d’Archi dei Solisti Lucani.

Casa del Jazz, casadeljazz.com, 06-80241700, viale di Porta Ardeatina 55, ore 18 e ore 21.30

Jazz/Torna all’Elegance la band degli Swing Dogs

La musica jazz degli anni ’20 e ’30 riesumata e riprodotta come dal cono di un vecchio grammofono da Guido Giacomini (contrabbasso e voce), Piercarlo Salvia (sassofoni) e Marco Cortese (chitarra). Quella del gruppo degli Swing Dogs è un’esperienza “filologica” sulle orme di Fats Waller, Mills Brothers, Slim & Slam e compagni, divertente e pieno di sorprese soprattutto per chi non frequenta abitualmente il jazz d’epoca.

Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, elegancecafe.it, 06-57284458 ore 21.30

Jazz/Gianni Mazza & orchestra live all’Alexanderplatz

Il maestro e pianista Gianni Mazza, romano, annata 1944, già partner di Renzo Arbore, Little Tony, Stefano Rosso, Loy e Altomare, i Cugini di Campagna e tanti altri, presenta il suo show, nel quale si mescolano jazz, swing, canzoni e soprattutto una robusta voglia di ridere e di divertirsi, il tutto con la sua orchestra e una scaletta che fa rivivere il sound degli anni 60-70.

Alexanderplatz, alexanderplatzjazz.com, 06-86781296, via Ostia 9, ore 21

Cantautori/Lorenzo Kruger al Monk a mezzogiorno

Una volta al mese al Monk c’è un appuntamento fisso con Lorenzo Kruger e il suo matinée domenicale. Kruger, classe 1977, è un cantautore e performer di origini romagnole, che con I Nobraino, band cult degli anni Duemila, ha collezionato cinque album in studio, un album live e un EP. Nel 2017 ha deciso di intraprendere un percorso da solista ispirandosi ai grandi nomi della musica italiana, come Fabrizio De Andrè e Paolo Conte. A quest'ultimo ha dedicato lo spettacolo “Gli scontati”, con cui ha girato l’Italia collezionando più di 300 date. Il suo nuovo album “Singolarità” è uscito il 10 settembre 2021 per Woodworm, distribuito da Universal Music Italia.

Monk Club, monkroma.it, via Giuseppe Mirri 35, ore 12

Blues/Aperitivo al Charity con The Jones Way

The Jones Way è un progetto di jazz contemporaneo creato nel 2012 in Italia da Silvia Segatori (voce, piano e synth) e dalla chitarrista Annalisa Bruschini e poi trasferito in Irlanda nel 2015. Le due hanno alle spalle l’album “We Are Human”, che celebra l’essere umano nella sua complessità: tanto fragile e vulnerabile quanto forte e fiero. Al Charity presentano una tracklist che comprende le nuove canzoni e alcune cover che hanno influenzato le due artiste nel corso della loro carriera.

Charity Cafè, via Panisperna 68, charitycafe.it, 06-47825881, ore 18.30