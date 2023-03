Concerti a Roma fino al 1 aprile: da Ron e Bassignano & Cammariere a Thurston Moore, Hank Roberts, Polga, Leo Pari, Minoprio, Gambi, Spiritual Front...

LUNEDI 27 MARZO

Cantautori/Ernesto Bassignano live all’Off Off, ospite Sergio Cammariere

“Siamo il nostro tempo” è l’ultimo e ottimo album di Ernesto Bassignano: il cantautore romano, 76 anni ma sempre più che in gamba, presenta live i brani del disco e ovviamente una selezione dei suoi successi di oltre mezzo secolo di carriera, dai tempi del vecchio e mai rimpianto Folkstudio di via Garibaldi a oggi, e lo fa con una band formata dal pianista e fisarmonicista Edoardo Petretti, dalla violoncellista Giovanna Famulari e dal percussionista Francesco De Rubeis, nonche come special guest dal cantautore e pianista Sergio Cammariere.

«Sarà una bella e importante serata – dice Bassignano - intanto perché bello è il teatro, quel teatro nel quale Dacia Maraini e Lucia Poli hanno ricordato mia sorella tre anni orsono, e dove mia cugina Martina ha letto le lettere da Gusen di mio prozio Aldo Carpi accompagnata dalla musica del suo celebre papà Fiorenzo Carpi. Sarà bello per queste coincidenze emotive e sentimentali, e perché sarò accompagnato da Francesco, Giovanna e Petretti, tre rinomati maestri amici e complici da anni. Sarà bello ancora perché, oltre a me stesso, omaggerò Umberto Bindi con il quale ho lavorato dieci anni; Duilio Delprete che mi insegnò i primi accordi di chitarra circa mezzo secolo fa, e Luigi Tenco cui devo un po' tutta la mia ispirazione e l'inesausta voglia di esprimere musica d'autore e poesia civile. Sarà bellissimo perché avrò come ospite il vecchio amico Sergio, raffinatissimo e generoso collega che ringrazio anticipatamente per la sua benevolenza. Ad maiora amici miei tutti che spero verrete alla festa di un diversamente giovane cantautore giunto con gioia e coraggio al suo intensissimo undicesimo album...» Ernesto vi aspetta con le sue canzoni e i suoi musicisti e amici.

Off Off Theatre, via Giulia 20, 06-89239515, ore 21

Jazz/All’Alexanderplatz torna il Lino Patruno Jazz Show

Una serata per rivivere la storia del dixieland e del jazz tradizionale, da quello nato a New Orleans a quell di Chicago e New York dagli anni '20 agli anni '60, fedele allo stile degli All Stars di Eddie Condon. Con Lino Patruno al banjo suonano Gianluca Galvani (cornetta), Giorgio Cuscito (sax tenore), Silvia Manco (piano e voce), Guido Giacomini (contrabbasso), Riccardo Colasante (batteria) e il vocalist Pierluca Buonfrate.

Alexanderplatz, alexanderplatzjazz.com, 06-86781296, via Ostia 9, ore 21

Musica/All’Elegance tributo a Thelonious Monk

Le fondamenta del nuovo jazz sono state gettate dal pianista Thelonious Monk, con il suo brillante stile e il suo talento compositivo che lo resero famoso nel giro newyorkese dei boppers, tanto da essere stato ribattezzato “gran sacerdote del bebop” quando era ancora sconosciuto al pubblico. A rileggere le sue composizioni, come “‘Round Midnight”, “Well You Needn’t”, “Ruby, My Dear”, “Off Minor”, sono il pianista Emanuele Rizzo, il contrabbassista Giuseppe Civiletti e il batterista Giampaolo Scatozza. “Il rumore più forte del mondo è il silenzio”, disse una volta Monk, che trasportò i suoi appassionati negli oscuri locali di Harlem e negli studi di registrazione delle major, tra la New York degli anni Cinquanta e la Parigi dei Sessanta, in viaggio in una musica che ancora oggi appare come una variabile imprevista nel jazz del Novecento.

Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, elegancecafe.it, 06-57284458, ore 21.30

MARTEDI’ 28 MARZO

Jazz/All’Alexanderplatz Francesco Buzzurro, one man band in concerto

Il chitarrista Francesco Buzzurro, annata 1969, siciliano di Taormina, definito da Ennio Morricone «tra i più grandi al mondo perchè capace di rendere fruibile a tutti la musica colta», presenta il suo live intitolato "One Man Band". E’ un concerto solista di impianto classico ma aperto a sconfinamenti nei generi più disparati, e il repertorio mette insieme alcuni famosi brani spesso usati in colonne sonore del cinema che lo stesso musicista elenca e definisce: la pirotecnica “All of Me”, la sinuosa “Nature Boy”, l’ossessiva “I Got Rhythm”, la pensosa “In a Sentimental Mood”, la rigenerata “Manha de Carnaval”, la sontuosa “Someday my Prince Will Come”, la bellisima “Chega de Saudade”, l’ammiccante “On the Sunny Side of the Street”, la sorniona “Blue Monk”, l’inquieta “Nuages”, la bella “Estate”. Sono brani firmati da tanti mostri sacri di ogni provenienza e di ogni periodo, che Buzzurro affronta da solista con il suo strumento. Il suo obiettivo dichiarato è quello di abbattere all’interno della sua solo-performance tutte le barriere ormai desuete che separano le forme musicali una dall’altra, quasi che esista “una” musica classica, “una” musica jazz, “una” musica latina. Per lui esiste solo “La Musica” e basta.

Alexanderplatz, alexanderplatzjazz.com, 06-86781296, via Ostia 9, ore 21

Jazz/All’Elegance il chitarrista campano Cyranó Vatel

Cyranó Vatel, classe 1986, è un chitarrista campano che abbraccia sia lo stile jazz tradizionale americano che lo stile jazz manouche, cioè il Gypsy Jazz. Il suo progetto è incentrato sulla musica manouche e sul repertorio musette francese, e non è basato solo su brani della tradizione jazz americano o di composizioni di Django Reinhardt ma anche su brani jazz e valzer musette composti proprio da Cyranó, che vanta importanti collaborazioni con musicisti italiani come Umberto Viggiano, Alessandro Butera, Daniele Gregolin, Davide Rizzuto, Filippo Dall’Asta, Giangiacomo Rosso, Carmelo Tartamella, sia internazionali come Dorado Schmitt, Samson Schmitt, Adrien Marco, Lollo Meier, Duved Dunayevsky, Rares Morarescu. Con lui sul palco Andrea Zacchia alla chitarra ritmica e Dario Piccioni al contrabbasso.

Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, elegancecafe.it, 06-57284458, ore 21.30

Blues/Andy’s Corner al Charity Cafè

Come ogni martedì torna Andrea Angelini, in arte Andy’s Corner, che presenta il suo progetto solista acustico per voce, chitarra e armonica: un viaggio nella migliore musica anglo-americana (blues, rock, country…) in particolare degli anni ‘60 e ’70, ma non solo.

Charity Cafè, via Panisperna 68, charitycafe.it, 06-47825881, ore 22

MERCOLEDI’ 29 MARZO

Musica/All’Elegance omaggio a Pat Metheny di Liberati e Bosio

I chitarristi Edoardo Liberati e Federico Bosio, che si sono conosciuti a “Tuscia Jazz”, amano la musica di Pat Metheny e ripropongono il progetto basato sul loro duo di chitarre. Gli rendono omaggio riadattando i suoi brani originali e gli standard jazz da lui resi celebri.

Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, elegancecafe.it, 06-57284458, ore 21.30

Musica/Al Charity Blues Jam & Friends con The Black Cat Bones

Per gli appuntamenti della serie “Blues Jam & Friends” vi aspetta la band dei The Black Cat Bones. Aprono la session Paolo Re (voce e chitarra), Andrea Di Giuseppe (armonica), Lucio Carletti (basso) e Lorenzo Francocci (batteria). Come sempre, tutti i bluesman e tutte le blueswoman presenti nel club sono invitati a salire sul palco e partecipare.

Charity Cafè, via Panisperna 68, charitycafe.it, 06-47825881, ore 22

GIOVEDI’ 30 MARZO

Cantautori/Arriva Ron con “Sono un figlio” all’Audiorium Conciliazione

Sbarca stasera a Roma il “Sono un figlio Live Tour” la tournée teatrale di Ron, all’anagrafe Rosalino Cellamare, 59 anni, che prende il nome dal suo nuovo album di inediti. Ron adora da sempre la dimensione live e la nuova tournée è stata da lui fortemente desiderata, scegliendo di portare lo spettacolo in teatro, cornice ideale per presentare le canzoni del nuovo disco - con arrangiamenti essenziali che mettono in risalto i testi, così aderenti al periodo che sta attraversando - e alla qualità di un repertorio di musica italiana d’autore come ce ne sono pochi. La narrazione dello spettacolo sarà messa in evidenza dal regista Stefano Genovese: sarà uno show confidenziale, corrispondente a un album molto intimo, in cui l’artista racconta di sé ma anche di tutto quello che gira intorno a noi, con un linguaggio semplice ed empatico.

Per la prima volta sarà possibile ascoltare dal vivo molti brani del nuovo “Sono un figlio” (tra cui, la canzone che dà il titolo all’album, e “Abitante di un corpo celeste”, “Più di quanto ti ho amato”, “I gatti”, “Diventerò me stesso”) ma anche le canzoni più popolari e amate che ci ha regalato e alcune delle hit che scrisse per illustri colleghi a partire da Lucio Dalla, tra cui “Joe Temerario”, “Vorrei incontrarti fra cent’anni”, “Anima”, “Il gigante e la bambina”, “Chissà se lo sai”, “Una città per cantare”, “Piazza Grande”, oltre a brani proposti raramente dal vivo, come “Al centro della musica”, “Per questa notte che cade giù”, “Io ti cercherò”, “Palla di cannone”, “Mi sto preparando. Per questo nuovo tour Ron ha voluto dare la possibilità di esibirsi sul suo palco ad alcuni giovani autori e cantautori che hanno collaborato all’album “Sono un figlio”: oggi è Giulio Wilson, che ha firmato con Ron il brano “I Gatti” e aprirà il concerto romano. Con il cantautore (alla chitarra e pianoforte) ci saranno Giuseppe Tassoni (piano e tastiere), Roberto Di Virgilio (chitarre), Roberto Gallinelli (basso), Matteo Di Francesco (batteria) e Stefania Tasca (voce).

Auditorium Conciliazione, auditoriumconciliazione.it, via della Conciliazione 4, ore 21

Jazz/Alla Casa il quartetto del sassofonista Michele Polga

Dopo “Little Magic”, ultimo cd come leader, il sassofonista Michele Polga forma un nuovo quartetto per continuare a investigare nella sua ricerca musicale. Propone composizioni originali ispirate dalla tradizione del jazz e dall’attuale scena newyorkese, che in questoo ultimo periodo ha assorbito molte influenze da altri generi musicali ma le ha fatte proprie senza perdere la connessione con l’essenza stessa di questa musica. Con lui al pianoforte c’è Alessandro Lanzoni, vincitore del referendum Top Jazz della rivista Musica Jazz e del premio Massimo Urbani a soli 14 anni, il contrabbassista Gabriele Evangelista e il batterista Bernardo Guerra.

Casa del Jazz, casadeljazz.com, 06-80241700, viale di Porta Ardeatina 55. ore 21

Cantautori/All’Elegance omaggio a Pino Daniele della Iesaino’ Band

Un tributo alle canzoni di Pino Daniele al di là di qualsiasi intenzione di fare cover, tutte proposte in versione rigorosamente acustica: ecco il live della Iesaino’ Band, che prende il nome da un riferimento alla lunga carriera, alla poesia e all’album “Yes I Know My Way”, antologia uscita nel 1998 di vent’anni di successi del cantautore napoletano: sono la vocalist Giulia Maglione (che interpreta i testi di Pino con originalità ma anche con una notevole conoscenza del suo stile vocale), Fabrizio Boffi alle tastiere, Andrea Panzera alle chitarre, Umberto De Santis al contrabbasso, Andrea Borrelli alle percussioni e batteria. Il gruppo viaggia fra le tappe più significative del cammino di Pino.

Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, elegancecafe.it, 06-57284458 ore 21.30

Jazz/All’Alexanderplatz il quartetto del sassofonista Gianluca Esposito

Il sassofonista abruzzese Gianluca Esposito, 50 anni, diplomato in concervatorio, dodici album da leader, già collaboratore di musicisti come Steve Grossman, Bob Mintzer, Jason Marsalis, Flavio Boltro, Peter Eskine e molti altri, è in concerto al sax alto e soprano con il suo quartetto: il pianista Mauro Grossi, Francesco Puglisi al contrabbasso e Amedeo Ariano alla batteria.

Alexanderplatz, alexanderplatzjazz.com, 06-86781296, via Ostia 9, ore 21

Musica/Minnie Minoprio live con tanti ospiti al Cotton Club

Continuano gli appuntamenti nei quali la vocalist Minnie Minoprio, padrona di casa, conduce raduni settimanali scegliendo ogni volta un argomento da discutere e condividere con il pubblico, presentando libri e opere d’arte, progetti musicali, portando al microfono cantanti affermati e emergenti. Nuovi ospiti, con il pianista Luca Ruggero Jacovello, il contrabbassista Valerio Serangeli e il batterista Alberto Botta di base, sono la cantante romana Rosalba Musolino, l’attrice Giuditta Saltarini e Ettore Zeppegno, decano del jazz pianistico. Lo spettacolo sarà di due ore circa, seguito da una jam session con i colleghi e gli amici invitati.

Cotton Club, via Bellinzona 2, www.cottonclubroma.it 349-0709468, ore 22

Jazz/Jam session al Charity sull’American Songbook

Jam session, stasera, dedicata all’American Songbook, l’enorme repertorio di brani che fanno parte del tesoro musicale statunitense. Aprono la session il sassofonista Andrea Pace, Oliver Von Essen al piano e all’organo Hammond e il batterista Massimiliano De Lucia. Tutti i musicisti di jazz sono invitati a salire sul palco e partecipare.

Charity Cafè, via Panisperna 68, charitycafe.it, 06-47825881, ore 22

Rock/Al Fonclea gospel e non solo con gli All Over Gospel Choir

All Over Gospel Choir si è costituito nel 2008 trovando la propria identità nello studio, nella conoscenza e nella diffusione del repertorio gospel americano moderno e contemporaneo, sotto la guida e la direzione artistica di Giovanna Ludovici. Dal 2008 gli All Over Gospel Choir hanno partecipato e organizzato diversi concerti benefici supportando la Croce Rossa, organizzazioni come Amnisty international, Avis, Coopi, l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù, la Fondazione per la fibrosi cistica.

Fonclea, fonclea.it, via Crescenzio 82a, ore 21.30

VENERDI’ 31 MARZO

Jazz/Alla Casa direzioni trasversali con la vocalist Letizia Gambi

Letizia Gambi é una vocalist, cantautrice e attrice napoletana che da una decina di anni vive tra Miami e New York, dove con la sua Cultural Fusion (la contaminazione tra il jazz nero americano e la cultura musicale partenopea) ha conquistato l’attenzione di musicisti del calibro di Lenny White, suo mentore e produttore, Chick Corea, Ron Carter, Gato Barbieri, Patrice Rushen, Wallace Roney e Gil Goldstein, Stasera presenta un progetto tutto femminile, che nasce con lei alla voce e percussioni, Elisabetta Serio al pianoforte e Giovanna Famulari al violoncello. Attorno a questo trio, si alternano talentose giovani musiciste e ospiti a sorpresa. Il repertorio comprende brani originali di Letizia e della Serio e si muove in direzioni diverse, tagliando i generi musicali trasversalmente. Conosciuta per i suoi adattamenti in inglese di brani napoletani e italiani, Letizia propone tra gli altri, tributi a Pino Daniele, Chick Corea, Enzo Gragnaniello e Craig Armstrong.

Casa del Jazz, casadeljazz.com, 06-80241700, viale di Porta Ardeatina 55. ore 21

Jazz/La Soulpeanuts Big Band torna in concerto al Cotton Club

“Salt Peanuts” era il titolo di un famoso brano del trombettista Dizzie Gillespie dei lontani anni Cinquanta, e alle atmosfere di quel pezzo si è ispirata la Soulpeanuts Big Band, nata nel 2015, fortemente voluta dal batterista Michael Coal, producer degli anni ‘80, e dedicata alla musica afroamericana del periodo più significativo, dagli anni ‘70 fino agli ultimi ‘80, nel quale l’America produsse una vera e propria rivoluzione culturale e musicale delle minoranze. Anche il logo della band ricorda i barattoli di noccioline (peanuts) dell’epoca.

La formazione si muove fra rhythm & blues, soul, funk e disco music, sfodera un groove e un’energia più che notevoli e il suo obiettivo è far riemergere il sound che mantiene vive le emozioni della musica di band come gli Earth Wind & Fire, Chaka Khan, Stevie Wonder, Anita Baker, Ashford & Simpson, George Benson, Stephanie Mills, La Soulpeanuts Big Band ha due vocalist (Max Pasquarelli e Valentina Ducros, Gianni Savelli al sax, Claudio Corvini alla tromba, Palmiro Del Brocco al trombone, Alfredo Bochicchio alla chitarra, Danilo Riccardi alle tastiere, Paolo Grillo al contrabbasso, Michael Coal alla batteria e Federicuccio Talone alle percussioni.

Cotton Club, via Bellinzona 2, www.cottonclubroma.it 349-0709468, ore 22

Jazz/All’Elegance tutto Cole Porter con la voce di Giulia Lorenzoni

Vocalist ma anche compositrice, attrice e scrittrice, Giulia Lorenzoni rende omaggio a Cole Porter, l’autore di un mare di successi, da “Lets Do It” a “Just One of Those Things”, “I Get a Kick Out of You” e via di questo passo, e lo fa con il pianista Tobias Nicoletti, il bassista Giuseppe Civiletti e il batterista Gianluca Costa. “A night with Cole Porter” è una serata piacevolissima con un repertorio di classe.

Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, elegancecafe.it, 06-57284458, ore 21.30

Jazz/Al Charity il trio del chitarrista Cyranó Vatel

Cyranó Vatel, dopo il live all’Elegance, fa il bis al Charity con il suo gipsy jazz e il trio formato da Andrea Zacchia alla chitarra e Giordano Panizza al contrabbasso.

Elegance Cafè, elegancecafe.it, via Francesco Carletti 5, 06-57284458 ore 21,30

Jazz/Il quartetto di Luca Velotti live all’Alexanderplatz

Torna al jazz club romano il quartetto del sassofonista e clarinettista Luca Velotti, musicista fedelissimo nella band di Paolo Conte, con la pianista e vocslist Silvia Manco, il contrabbassista Giuseppe Romagnoli e Matteo Bultrini alla batteria. Swing doc, sempre fedele alle regole e trascinante al punto giusto.

Alexanderplatz, alexanderplatzjazz.com, 06-86781296, via Ostia 9, ore 21

Rock/La Insert Coin Band in concerto al Fonclea

La Insert Coin Band propone un repertorio che collega il meglio del rhythm & blues, del soul e del pop di tutti i tempi con qualche divagazione a sorpresa. Sono la vocalist Claudia Nigro, Enrico Guarino al sax, Antonio Sarà alle tastiere, Giorgio Limongelli alla chitarra, Walter Malorni al basso e Mirko Teodori alla batteria.

Fonclea, via Crescenzio 82a, fonclea.it, 06-6896302, ore 21.30

SABATO 1 APRILE

Dark Folk/All’Orion gli Spiritual Front e Dj Skank

Main Band della serata gli Spiritual Front, la band nata nel 1999 che si muove nel territorio del dark folk, ha alle spalle una decina di dischi, colonne sonore e un'infinità di live in tutta l'Europa: Germania, Paesi Bassi, Spagna, Portogallo, Regno Unito, Danimarca, Svezia, Lituania, Polonia, Svizzera, Russia, suonando sempre in posizione di rilievo o headliner in eterogenei e numerosi festival (dal Wave Gotik Treffen al Heineken Jammin Festival). Sul palco il fondatore Simone "Hellvis" Salvatori (voce e chitarra), i chitarristi Francesco Conte e Daniele Raggi e il batterista Andrea Freda ripropongono il materiale del loro storico album “Armageddon Gigolo” del 2006. Apre la serata Alessandro Tosi aka Dj Skank che presenta il suo nuovo Ep.

Orion, Viale J. F. Kennedy 52, ore 21.30

Cantautori/Leo Pari al Monk con l'album “Amundsen”

Leo Pari torna con un nuovo album di inediti, il nono della sua discografia. Si intitola “Amundsen” ed è uscito il 10 marzo. Anticipato dal singolo “Roma Est” che ha riportato il nome di Pari al centro della scena, “Amundsen” arriva dopo gli ottimi riscontri dell’ultimo lavoro “Stelle Forever”, che ha confermato la sua firma tra i riferimenti fondamentali del panorama indie, itpop e pop attuale.

Il disco inaugura un nuovo capitolo della lunga discografia dell’autore, produttore e musicista, che, oltre alle pubblicazioni soliste, conta collaborazioni che lo hanno fatto conoscere al grande pubblico come il lungo sodalizio con i Thegiornalisti e il lavoro come autore e produttore per artisti come Simone Cristicchi (suoi i testi di “Vorrei cantare come Biagio” e “La prima volta che sono morto”), Francesco Renga, Elodie, Gazzelle, Malika Ayane, Tiromancino, Galeffi, Niccolò Fabi. Con “Amundsen” Leo Pari da il via a un nuovo percorso in dieci tappe, un intenso racconto di ricerca e di scoperta, ispirato alla figura del grande esploratore norvegese Roald Amundsen, consegnando il raccolto di un lungo viaggio verso l’esplorazione più profonda e difficile: quella di se stessi.

Monk Club, monkroma.it, via Giuseppe Mirri 35, ore 22

Jazz/All’Alex l’Electric Quartet della vocalist Elisabetta Antonini

La vocalist e compositrice Elisabetta Antonini ha come obiettivo progetti originali e percorsi musicali insoliti come il duo Arpa&Voce, il trio cameristico al fianco dell’oboista Paul McCandless o il quintetto The Beat Goes On al fianco di Francesco Bearzatti con cui omaggia la poesia della Beat Generation. Stasera ha un nuovo ensemble con cui sperimenta un jazz dal linguaggio attuale, ricco di colori sintetici e incursioni elettroniche, e presenta sue composizioni accanto a reinterpretazioni di brani firmati dagli artisti più creativi della scena contemporanea, come Donny McCaslin, Lionel Loueke, Leila Martial. L’Electric Quartet vede al fianco della cantante Luca Mannutza al piano, Francesco Puglisi al basso e Francesco Merenda alla batteria.

Alexanderplatz, alexanderplatzjazz.com, 06-86781296, via Ostia 9, ore 21

Musica/Alla Scuola Popolare di Testaccio omaggio a Italo Calvino

Un omaggio appassionato e singolare a Italo Calvino: fantasie e micro-avventure fra suoni, melodie e rumori. Attraverso le "Cosmicomiche" l’Ensemble Immaginario (Patrizia Rotonda, voce; Alberto Popolla, clarinetti; Eugenio Colombo, sassofoni, flauti; Andrea Mancini, sax soprano; Errico De Fabritiis, sassofoni; Luca Venitucci, fisarmonica e piano; Gianfranco Tedeschi, contrabbasso; Josè Mobilia, batteria e percussioni) prova a riannodare in musica le vicende fantastiche raccontate dallo scrittore in questa antologia di racconti dal carattere assolutamente immaginifico, di grande creatività. I musicisti narrano e suonano mondi fantastici, galassie, storie inaudite e personaggi immaginari, con uno sguardo sospeso tra scrittura, improvvisazione e animate conductions, dove la sorpresa è l’elemento fondante dell’avventura musicale.

Scuola Popolare di Musica di Testaccio, Piazza O. Giustiniani 4a, ore 18.30

Jazz/All’Elegance “Almost like being in love”, omaggio a Ella Fitzgerald

Una nuova serata per ricordare e celebrare “The first Lady of song”: Ella Fitzgerald, una delle più grandi interpreti della storia del jazz, vincitrice di 13 Grammy, con oltre 40 milioni di dischi venduti, scomparsa nel 1996. «Non ho mai saputo quanto fossero belle le nostre canzoni finché non le ho sentite cantare da lei», disse una volta Ira Gershwin, fratello del compositore George. Dagli albori negli anni ’30 della Swing Era come solista nella orchestra di Chick Webb alle trionfali tournée in America ed Europa, dalle storiche incisioni negli anni ’50 e ’60 per la prestigiosa etichetta Verve alle sue performace con brani di Duke Ellington, Cole Porter, Gershwin, Rodgers & Hart, Irving Berlin e i celeberrimi duetti con Louis Armstrong (non vi perdete, se li trovate magari in download, gli album “Ella and Louis” e “Ella and Louis Again”) che restano un vero patrimonio del songbook americano. Vi aspetta un bel viaggio. “A night for Ella, Almost like being in love” vede sul palco la vocalist Laura Sciocchetti, Lewis Saccocci all’organo Hammond, Jordan Corda al vibrafono e Francesco Merenda alla batteria.

Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, elegancecafe.it, 06-57284458, ore 21.30

Blues/I Jump Aces in concerto al Charity

I Jump Aces sono una formazione romana jump-blues & swing formata nella quasi totalità da musicisti molto conosciuti della scena blues romana e non solo. Marco Meucci al piano e voce, già leader dei Red Wagons, il boogie nelle mani e una voce che lascia il segno, Alessandro Angelucci, un punto di riferimento della chitarra jump_blues, Al Compassi al contrabbasso viene dal rockabilly ma non disdegna escursioni nel jump e nello swing, ultimo ma non ultimo Lorenzo Francocci alla batteria.

Charity Cafè, via Panisperna 68, charitycafe.it, 06-47825881, ore 22

Cantautori/Al Fonclea tutto Battisti con Anime Latine

S’intitola “Battisti per amico” il tributo di Anime Latine, band fondata nel 1994 dal vocalist Luca Vicari e dal batterista Francesco De Chicchis, che ripropone tutto il repertorio più doc del cantautore.

Fonclea, via Crescenzio 82a, fonclea.it, 06-6896302, ore 21.30

DOMENICA 2 APRILE

Rock/Il chitarrista Thurston Moore, ex Sonic Youth, live al Monk

Thurston Joseph Moore, americano di Coral Gables, Florida, 64 anni, chitarrista, vocalist e produttore famoso per la sua militanza nel gruppo alternative Sonic Youth di cui è stato anche il frontman e cofondatore nel 1981, sbarca a Roma con la sua band. È stato inserito al 34º posro fra i migliori chitarristi rock dalla rivista Rolling Stone, e nel live romano sarà accompagnato dalla mitica Debbie Googe dei My Bloody Valentine al basso, da James Sedwards alla chitarra e da Jem Doulton alla batteria. Dicono di lui che il suo stile iconico di vivere la chitarra e di farla suonare nei modi più impensabili resta una delle esperienze musicali da fare e rifare nella vita. Il concerto è già sold out.

Monk Club, monkrom.it, via Giuseppe Mirri 35, ore 19.30

Jazz/Alla Casa il trio del violoncellista americano Hank Roberts

Nato a Terre Haute, Indiana, Hank Roberts si è inizialmente fatto un nome nella leggendaria scena della New York Downtown degli anni ’80 insieme a collaboratori come Bill Frisell, Tim Berne, Marc Ribot e John Zorn, trovando una seconda casa nella famosa Knitting Factory. Nel corso dei cinque decenni di carriera ha sviluppato una voce originale e avvincente come violoncellista, cantante e compositore. E’ considerato uno dei maggiori innovatori del proprio strumento, appunto il violoncello. Stasera è in trio con Aruan Ortiz al pianoforte e Matt Wilson alla batteria.

Casa del Jazz, casadeljazz.com, 06-80241700, viale di Porta Ardeatina 55. ore 21

Jazz/All’Elegance torna Basie’s Bag, omaggio a Count Basie di Pirone

Un tributo a uno dei più grandi pianisti jazz e swing, che con la sua orchestra, la Count Basie Orchestra, una delle big band più quotate della swing era americana che sul finire degli anni ‘30 era diventata celebre a livello mondiale, verrà celebrato in "Basie's Bag" dal quartetto di Massimo Pirone, trombonista e arrangiatore, live con il pianista Ludovico Fulci, Francesco Pierotti al contrabbasso e Carlo Battisti alla batteria.

Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, elegancecafe.it, 06-57284458 ore 21.30

Jazz/Gianni Mazza & orchestra live all’Alexanderplatz

Il pianista Gianni Mazza, romano, annata 1944, già partner di Renzo Arbore, Little Tony, Stefano Rosso, Loy e Altomare, i Cugini di Campagna e tanti altri, presenta il suo show, nel quale si mescolano jazz, swing, canzoni e soprattutto una robusta voglia di ridere e di divertirsi, il tutto con la sua orchestra e una scaletta che fa rivivere il sound degli anni 60-70.

Alexanderplatz, alexanderplatzjazz.com, 06-86781296, via Ostia 9, ore 21

Musica/Sonorizzazione dal vivo alla SPMT de “La Coquille et le Clergyman”

Considerato il primo film surrealista della storia del cinema, “La Coquille et le Clergyman”, scritto da Antonin Artaud e trasformato in immagini in movimento da Germaine Dulac, è la vivida e potente rappresentazione di un’ossessione erotica, un dialogo tra immagini impensabili, trucchi cinematografici e musica dal vivo che crea un filo di Arianna che starà allo spettatore riavvolgere. Lo sonorizzano dal vivo la vocalist Alice Ricciardi e il pianista Pietro Lussu.

Scuola Popolare di Musica di Testaccio, Piazza O. Giustiniani 4a, ore 18.30

Jazz/Al Fonclea suonano gli allievi di Luca Chiaraluce

Arrivano il polistrumentista Luca Chiaraluce e gli allievi della sua scuola di musica per offrire una serata a base di jazz.

Fonclea, via Crescenzio 82a, fonclea.it, 06-6896302