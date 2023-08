Sabato 5 Agosto 2023, 06:56

Un progetto di un valore di circa un milione e mezzo di euro, che permetterà di abbattere, col tempo, il canone delle spese elettriche e l’energia che verrà ridistribuita tra le famiglie più bisognose, attraverso voucher con cui pagare le bollette che sarà ecosostenibile con l’abbattimento dello CO2, l’inquinamento atmosferico e acustico con la piantumazione di alberi.

Un’idea pensata e realizzata in poco più di un anno quello del Parco solare “Le Torri” che si basa principalmente sulla riqualificazione in ottica di ecosostenibilita di una parte del territorio, come l’edificio del Municipio e la Scuola Melissa Bassi in Via dell’Archeologia. «Stiamo sperimentando un primo modello virtuoso di decentramento che potrà essere applicato anche in altri territori - le parole del presidente del VI municipio Nicola Franco - partirà anche una gara che vedrà la prima grande comunità energetica di Italia che si realizza con un modello di collaborazione pubblico-privato e con la prima volta in assoluto dell’espletamento della procedura di gara realizzata da un Municipio».

Un progetto che nasce grazie alla collaborazione tra Municipio, Comune di Roma, Università di Tor Vergata e il suo Dipartimento di Biologia. Il Parco Solare le Torri, vedrà in estrema sintesi, la realizzazione di un impianto di pannelli solari ubicato principalmente sul tetto dell’immobile sede di tutti gli uffici del Municipio Roma VI delle Torri, oltre che sul tetto della Scuola Melissa Bassi, la scuola simbolo situata nel quartiere di Tor Bella Monaca. Inoltre grazie alla collaborazione con il Dipartimento di Biologia ed Orto Botanico dell’Università di Tor Vergata, si abbatterà l’emissione di CO2 che si realizzerà attraverso piantumazioni che avranno la duplice funzione di abbattimento dell’inquinamento atmosferico acustico e di decoro urbano.

Le aree per le piantumazioni saranno di 825 metri quadri situati tra Viale Duilio Cambellotti e Via di Tor Bella Monaca e su una superficie di 125 metri quadri situata tra via Bruno Cirino e il parco limitrofo agli edifici municipali dei due complessi edilizi. Altre zone verdi limitrofe sono state individuate anche vicino la sede del Municipio che fungeranno da serbatoio per la cattura di carbonio e alla mitigazione dell’inquinamento.