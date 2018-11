Roma, dall'Amore di Dacia Maraini alla Luna di Yari Selvetella, una settimana di eventi in biblioteca

Incontriamoci in biblioteca. Metti un saggio "ispirato" sull'amor cortese, magari commentato da celebrità come Dacia Maraini e Filippo La Porta. E aggiungi un incontro divertito, con lo scrittore Yari Selvetella, sulla scoperta della Luna, sulla ricorrenza di quel "primo uomo" che fece il "grande passo per l'umanità". Insomma, le biblioteche romane diventano luogo di incontro e, perché no, divertimento intellettuale. La settimana è fitta di appuntamenti. Da prendere nota.



Cominciamo subito lunedì 5 novembre alla Biblioteca Angelica dove il Salone Vanvitelliano diventa lo scenario d'eccezione per la presentazione del saggio "L'enigma d'amore nell'Occidente medievale" di Annarosa Mattei. Con l'autrice, che indaga la meraviglia della cultura cortese nel sud est della Francia del XII secolo fondata sul dialogo e il rispetto, la fedeltà e la lealtà, la gioia della condivisione tra uomo e donna, intervengono Dacia Maraini e Filippo La Porta. Un incontro a più voci per esplorare e svelare il ruolo della donna e dell'amopre nella società cortese in rapporto alla scena attuale (largo Sant'Agostino 8, ore 18, ingresso libero).



Dall'Angelica alle biblioteche di quartiere, il calendario è ricco. Partiamo dal centro storico, lunedì 5 novembre alle 18, alla Biblioteca Giordano Bruno (in via Giordano Bruno, 47), con la presentazione del libro White & Colored di Giusi Bruno. Il 9 novembre alle 15.30, alla Biblioteca Enzo Tortora, in via Nicola Zabaglia 27/B, presentazione del libro di Maria Fabbricatore Giotto e il segreto di Monte Testaccio e incontro con l’autrice con letture a cura dell’attore Paolo Orlandelli. Partecipano Claudia Santoloce Presidente Commissione Politiche Sociali - Municipio Roma I Centro e Alessia Contino Archeologa – Soprintendenza Speciale Belle Arti e Paesaggio di Roma. Sabato 10 novembre, alla Biblioteca Casa delle Letterature, in piazza dell’Orologio 3, alle 11.00, Può rialzare la testa? dibattito ispirato dal volume di Vittorio Emiliani Roma capitale malamata (Il Mulino). Intervengono con l’autore Lucio Barbera, Fabio Martini, Walter Tocci.



l Municipio II, il 5 novembre alle ore 17.30 nella sala conferenze dell’Istituzione Biblioteche di Roma in via Ulisse Aldrovandi 16 A, incontro per la sezione narrativa del Premio Biblioteche di Roma Come voci in balia del vento. Un viaggio nel tempo tra storia personale e storie collettive con Gisella Modica e Tiziana Bartolini. Nella stessa sede, il 6 novembre alle 17.30 presentazione del libro Sicilian comedi (SEM 2017) e incontro con Ottavio Cappellani e Maria Francesca Gagliardi. Alla Biblioteca Europea, in via Savoia 13/15, fino al 21 dicembre 2018 è in corso la mostra bibliografica Jella Lepman. Un ponte di libri, dedicata ai grandi classici della letteratura per ragazzi e che costituirono il nucleo della prima Mostra Internazionale del libro per ragazzi nel 1946 a Monaco di Baviera. L'esposizione è promossa per il secondo anno consecutivo da Ibby Italia. Sempre alla Biblioteca Europea,l’8 novembre alle 17.30 incontro/dibattito a partire dalla presentazione del libro Libera scelta sul fine vita. Il testamento biologico che costituisce un commento alla legge n. 219 con Cesare Triberti e Maddalena Castellani. Partecipano Caterina Botti, professoressa associata in Filosofia Morale presso la Sapienza- Università di Roma, Maurizio Calipari, docente di Bioetica Generale presso l’Università Europea di Roma, Giuseppe Gristina, Gruppo di Studio per la Bioetica, Società Italiana di Anestesia e Rianimazione.



Al Municipio IV, il 6 novembre 2018 alle 15, presso la Biblioteca Vaccheria Nardi, via di Grotta di Gregna, 37,presentazione del libro di Maria Pia Rosati "Prima di dimenticare" (L'Erudita ed., 2018). Il 9 novembre alle 20.30,workshop musicale The Sound Pills, realizzato dalla IUC in collaborazione con il Sistema Biblioteche del Comune di Roma, condotto dagli specializzandi di Musicologia della Sapienza di Roma e dagli studenti del Conservatorio Santa Cecilia. Presso la Biblioteca Aldo Fabrizi, via Treia 14, fino al 10 novembre è visitabile la mostra Arcimboldo e Vivaldi, Sedici artisti per quattro stagioni - Quattro stagioni per sedici artisti, a cura degli artisti C. Vigevani, U. Bongarzoni, A. Piccinini e M. Visvi.



Al Municipio V il 7 novembre alle 18 presso la Biblioteca Penazzato, via Dino Penazzato 112, incontro di lettura dell’ Antigone nella versione di Jean Anouilh. L’8 novembre alle 17 presso la Biblioteca Gianni Rodari, via Francesco Tovaglieri 237°, proiezione del film La Bella e la Bestia in una nuova rivisitazione live-action dell'indimenticabile classico d'animazione Disney del 1991.



Al Municipio VI il 5 novembre alle 16, alla Biblioteca Collina della Pace, via Bompietro 16, incontro Verso il luogo delle origini – un percorso di ricerca del sé femminile – 1982-2014 . Il 10 novembre alle 10.30 alla Biblioteca Rugantino, via Rugantino 113, presentazione del libro Autoconsolazione da scrittura di Vanessa Costa.



Al Municipio VII sabato 10 novembre 2018, ad un anno esatto dalla firma del Protocollo d’intesa fra il Municipio VII, l’Istituto Luce-Cinecittà e Fondazione CSC apre la “Fabbrica dei Sogni” un luogo- simbolo, patrimonio dell’immaginario collettivo e cifra identitaria del territorio: alle 11.00 ed alle 15.00 sono in programma visite guidate gratuite dedicate ai primi cento cittadini che si prenoteranno tramite il modulo dal sito. La visita, della durata di circa 90 minuti, condurrà i visitatori sui set permanenti di Cinecittà svelando la storia dei luoghi e gli aneddoti che hanno reso famosi in tutto il mondo i teatri di posa di Via Tuscolana. Sarà possibile visitare in autonomia le mostre permanenti di Cinecittà si Mostrawww.cinecittasimostra.it Si può prenotare fino alle 12.00 di venerdì 9 novembre. Ingresso da via Tuscolana 1055. Il 10 novembre dalle 10 alle 13 alla Biblioteca Casa dei Bimbi, via Libero Leonardi 153, letture, laboratori, esibizioni per il ciclo Il Giro del mondo in 80 giorni, 2° Edizione, percorso interculturale che ha lo scopo di creare contatto e scambio tra linguaggi e culture diverse in cui le differenze non separano, ma uniscono. L’8 novembre alle 18, presso la Biblioteca Nelson Mandela, via La Spezia 21, inaugurazione della mostra pittorica dell'artista senegalese Mokodu Fall in occasione dei 100 anni dalla nascita di Nelson Mandela.



Al Municipio IX il 7 novembre alle 17 alla Biblioteca Laurentina - Centro Culturale Elsa Morante, piazzale Elsa Morante, incontro di pratica filosofica per il ciclo Caffè filosofici: appuntamenti per pensare insieme in un dialogo a più voci Il 9 novembre alle 17.30 sempre alla Biblioteca Laurentina, incontro con Yari Selvetella La scoperta della luna; a seguire, dalle 19 alle 21, proiezione film Uomini sulla Luna / Destination Moon di Irving Pichel, a cura di Casa del Cinema. Sabato 10 dalle 10 alle 12 Quattro passi sulla luna: con i piedi sulla luna e gli occhi sul mondo (laboratorio per bambini e famiglie) a cura di Rosi Robertazzi. Alle 12 incontro con Marco Rinaldi e presentazione del libro Il grande Grabski (Fazi Editore, 2018) Al Municipio X, il 5 novembre alle 17 alla Biblioteca Sandro Onofri, in via Umberto Lilloni 39/45, lettura animata e presentazione dell’audiolibro Chissàchilosà e il mago Rubafiabe. Il 9 novembre alle 17.30 alla Biblioteca Elsa Morante, via Adolfo Cozza, incontro con l'autore Giancarlo Torricelli Quando c'erano le lucciole.



l Municipio XI il 9 novembre alle 17.30 allaBiblioteca Guglielmo Marconi, via Gerolamo Cardano 135,Book blogger: scrivere di libri in rete: come, dove, perché (Franco Cesati 2018) incontro del Premio Biblioteche di Roma, sezione Saggistica, con Giulia Ciarapica e Nadia Terranova.



Al Municipio XII il 6 novembre alle 10.30 alla Biblioteca Villino Corsini - Villa Pamphilj, largo 3 Giugno 1849,Nursery rhymes, laboratorio gratuito di canzoncine in inglese a cura della dr.ssa Elisa Antonielli: per bambini da 0 a 3 anni, accompagnati da almeno un adulto. Nella stessa biblioteca è in corso fino all’11 novembre la mostra Le Costituenti nella memoria. Storie, luoghi, politiche.



Al XIII Municipio lunedì 5 novembre alle ore 10.00 presso l’Aula magna ‘Anna Frank’ dell’IC “Via Cornelia 73” in via Cornelia 1 è in programma la manifestazione ‘Roma, 16 ottobre 1943’. L’evento, organizzato nell’ambito dell’iniziativa la ‘Memoria Genera Futuro’, voluta dalla Commissione Scuola e dall'Assessorato Scuola del Municipio XIII, nella convinzione che nel momento in cui la generazione dei sopravvissuti e dei testimoni sta scomparendo, la memoria non può essere un esercizio passivo ma un dovere morale. All’incontro parteciperanno Ugo Fanti Presidente della sezione ANPI “Aurelio- Cavalleggeri” e Lorella Ascoli, Collaboratrice del Museo Ebraico di Roma. Al Municipio XIV il 5 novembre 2018 alla Biblioteca Franco Basaglia, via Federico Borromeo 67, conversazioni di inglese Come let's have a conversation together!

