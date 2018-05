Circa diecimila articoli sequestrati in varie zone dalla Capitale durante i controlli anti abusivismo commerciale effettuati dalla polizia locale nel fine settimana. Ottanta gli agenti messi in campo dal Comando Generale. Le attività dei vigili hanno interessato le zone con maggior afflusso turistico: il Tridente, Colosseo, Fontana di Trevi,

Trastevere, Piazza Venezia, stazione Termini, fino all'Eur e al lungomare di Ostia. Qui dall'inizio della stagione estiva sono circa 100 gli interventi effettuati ai danni dei venditori abusivi, con verifiche costanti dal Porto Turistico fino ai Cancelli di Castelporziano e Capocotta. In totale solo in questo fine settimana sono stati circa 10mila

prodotti sequestrati, tra borse, monili, alimenti, accessori per cellulari e articoli di abbigliamento. E durante uno di questi controlli ieri pomeriggio in zona Colosseo una pattuglia è stata avvicinata da una coppia di turiste canadesi, che ha consegnato agli agenti un portafoglio con all'interno 800 euro e i documenti del proprietario, che

potrà così riavere quanto perduto.

Lunedì 21 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:20



