Roma, l'estate è finita lo dice il traffico: code dalla Pontina al Muro Torto

I romani sono rientrati dalle ferie. E' il traffico a dirlo nell'ultimo lunedì di agosto. Problemi alla viabilità in molti quadranti della Capitale. Sulla Pontina, ad esempio, dal km 31 al 35+600 in direzione Roma transito rallentano a causa della perdita di gasolio da parte di un mezzo pensante. Problemi poi per chi è diretto a Fiuminico con il traffico rallentato tra via Colombo e via del Cappellaccio, all'altezza del viadotto della Magliana. Code anche in via di Malafede: fra Via Nora Ricci e Via Colombo e in centro, su viale del Muro Torto per chi è diretto a piazzale Brasile e proviene dal lungotevere. Traffico intenso, poi, sul Grande Raccordo anulare in prossimità dello svincolo 24 (via Ardeatina) e dello svincolo 30 (allacciamento autostrada per aeroporto di Fiumicino).



Disagi ingenti, invece, nell'area di ponte della Scafa, chiuso dal 20 agosto scorso, per chi deve raggiungere Fimicino-Isola Sacra da Ostia. In media, questa mattina, sono segnalati tempi di tragitto, in auto, dai 50 minuti fino ad un'ora e venti. Intanto, dopo il sopralluogo di sabato scorso con il Genio Pionieri, tecnici, Regione, Astral ed amministrazioni di Fiumicino e X Municipio di Roma, si confida che presto arrivino i primi dati tecnici, per verificare, anche in base alle risultanze tecniche ed ai costi da affrontare eventualmente, se sarà percorsa o meno l'ipotesi di realizzazione di un ponte militare Bailey, per contenere i disagi legati alla riapertura del ponte, entro il 29 agosto, a senso unico alternato e solo per veicoli leggeri. Il comune di Fiumicino, intanto, si dice pronto ad organizzare battelli che facciano spola da una sponda all'altra del Tevere. Si ricorda, infine, che per lavori da questa sera alle 23 e fino a domani, 28 agosto, alle 6 del mattino, la viabilità sarà interdetta sulla Tangenziale Est all'altezza di largo Settimio Passamonti.



