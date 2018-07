Via Flaminia in tilt per un albero pericolante

Via Flaminia bloccata per colpa di un ramo pericolante. E' successo a partire dalle 17, quando una donna, alla guida di un'auto, ha sbandato contro un albero: dal pino ha minacciato di staccarsi anche un grande ramo. Subito sono interventi i pompieri, che hanno messo in sicurezza l'area, mentre sulla consolare si formava una lunga coda. La donna, intanto, è stata trasportata in codice giallo in ospedale. Subito dopo l'intervento, la strada è stata riaperta.

Lunedì 2 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:46



