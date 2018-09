A Valmontone i giochi di una volta

Bambini di oggi alle prese con i giochi di una volta. Proseguirà anche domani il fine settimana dedicato ai bambini di oggi, ma anche a quelli di ieri a Valmontone Outlet. Ultimo appuntamento con il Kids Festival, la manifestazione che per tutto il mese di settembre ha animato il villaggio dedicato allo shopping gestito da Promos in provincia di Roma.

Mettere da parte tablet, consolle e smartphone per riscoprire il fascino dei giochi in legno di una volta: è questo lo scopo della due giorni organizzata con il supporto di Ludobus Legno Mania per riunire tutta la famiglia davanti a un tavolo e all’aria aperta. Trottole, Forza 4 giganti, hockey da tavolo, ma anche elementi ludici provenienti da altri Paesi faranno scoprire anche ai nativi digitali la bellezza del gioco come elemento fondamentale di culture e tradizioni diverse.

La manifestazione Valmontone Outlet kids festival è a ingresso gratuito.

