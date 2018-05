Uomo malato di Alzheimer scomparso da tre giorni: era venuto a Roma per curarsi

Da domenica non si hanno più notizie di Pietro Aloise, 69enne originario di Morano Calabro, in provincia di Cosenza. L’uomo, che ha seri problemi di salute (è diabetico e ha l’Alzheimer) era a Roma assieme alla moglie per sottoporsi ad alcune visite mediche. Al momento della scomparsa non aveva con sé documenti. L'ultimo contatto con i suoi famigliari risale alle 18.30 di domenica, quando l'uomo si trovava in via Cola di Rienzo, vicino alla torrefazione Castroni. La moglie, che aveva accompagnato Pietro a Roma per aiutarlo nei suoi spostamenti, ha denunciato la sua scomparsa ai carabinieri della Capitale.

Mercoledì 23 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:03



