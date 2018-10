Roma, al San Giovanni tolto il primo tumore al cervello con paziente sveglio

«Nell'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata di Roma, pochi giorni fa, è stato eseguito il primo intervento con paziente sveglio (Awake Surgery) per l'asportazione di un tumore del cervello». Così in una nota l'ospedale romano. «Il principio su cui si basa - è spiegato - è che la manipolazione del cervello non evoca dolore e che

studiare

la funzionalità di un'area prima di

toccarla

rende l'intervento più mirato e sicuro.



La tecnica è stata eseguita su una giovane donna cui era stato diagnosticato un tumore temporale a sinistra in seguito a una crisi epilettica; la paziente è stata dimessa dopo soli quattro giorni con documentazione di asportazione completa del tumore. L'intervento - sottolinea l'ospedale - è stato condotto con successo dalla Uoc di Neurochirurgia dell'Azienda, diretta da Andrea Talacchi, arrivato di recente al San Giovanni dopo una pluriennale esperienza nella chirurgia dei tumori di maggiore complessità a Verona. L'approdo al San Giovanni dell'Awake Surgery è il segno di un indirizzo nuovo, già avviato dal dg Ilde Coiro - conclude la nota - e dell'obiettivo della graduale ma decisa trasformazione del San Giovanni in ospedale in grado di affrontare situazioni sempre più complesse».

