Comune, allerta conti: congelati 100 milioni, sblocca-lavori a rischio

di Stefania Piras

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Pellegrinaggio al Mef l'altro ieri per l'assessore Gianni Lemmetti. Un passaggio fondamentale visto che mancano solo dieci giorni alla presentazione, obbligatoria per legge, del bilancio consolidato delle società partecipate del gruppo Roma capitale e le cifre non sono tutte al loro posto. Ma soprattutto, il Campidoglio deve assicurarsi gli spazi vitali per garantire servizi e investimenti. LA MANUTENZIONE E quindi, inevitabile che nelle stanze di via XX settembre si parlasse di sblocco del patto di stabilità che...