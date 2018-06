Roma, polveriera a Tor Sapienza: ronde dei residenti contro i nomadi

di Laura Bogliolo

Costretti a fare le sentinelle anche di notte per impedire che i rom occupino l'ex centro per immigrati di viale Giorgio Morandi. «L'altra notte si è sfiorata la tragedia, questa è una polveriera» dice il comitato di quartiere Morandi-Cremona, mentre a livello nazionale si parla del censimento dei rom. Tor Sapienza, periferia disastrata di Roma Est, quella soffocata dai fumi tossici dei roghi appiccati nei campi nomadi di via Salviati e via di Salone. Quella dove nel 2014 scoppiò la cosiddetta...