Tor Bella Monaca, spunta il cimitero dei frigoriferi, i residenti: «Criminalità organizzata, serve la videosorveglianza»

di Laura Bogliolo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«C'è di mezzo la criminalità organizzata, non è possibile che da quasi un anno continuino a scaricare accanto ai cassonetti frigoriferi e paraurti delle auto nel silenzio più totale delle istituzioni, vogliamo la videosorveglianza». LE PROTESTE Via dell'Archeologia, civico 9: siamo nel cuore di Tor Bella Monaca, quartiere alla periferia est dove tutto è possibile. Non solo fortini della droga, ma anche una discarica a cielo aperto contro la quale nessuno fa nulla. Decine di frigoriferi...