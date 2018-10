Roma, invasione di topi vicino ai cassonetti: «Alla Borghesiana assediati dal degrado»

Sconforto, rabbia e paura. Sono tanti, grandi e si aggirano tranquilli davanti a dei cassonetti. Panico oggi alla Borghesiana dove i residenti hanno filmato decine di topi che si aggiravano davanti a immondizia accatastata vicino a secchioni.

Siamo in via Badesi, nella periferia Est di Roma, una zona che da tempo soffre per i disservizi di Ama. «Cassonetti intelligenti, green card, sacchetti con tag di controllo, telecamere nei punti sensibili: questa la ricetta del Movimento 5 Stelle Roma....ma nel frattempo questa è la situazione oggi nei nostri quartieri» ha detto Emanuele Licopodio, presidente del comitato Roma Est.

La zona ha molti punti critici nella raccolta.



Neanche una settimana fa, residenti esasperati hanno riversato a largo Virginio Prinzivalli, in mezzo alla strada, decine di sacchetti di rifiuti che erano rimasti per terra ai piedi di una campana di vetro.

Nell'area c'è un'altra zona critica, via di Sant'Alessio in Aspromonte, una strada che spesso viene chiusa dai vigili "causa rifiuti". «E' diventata nel tempo un'area dove viene scaricato di tutto e giorni fa qualcuno ha incendiato tutta l'immondizia, il fumo nerissimo, appesta l'aria e i residenti sono costretti a sopportare l'odore terribile e nocivo» ha aggiunto Licopodio.

