Topi nell'asilo nido a Maccarese: chiuso per derattizzazione

Asilo nido chiuso per topi. La dirigente scolastica del nido “L'isola che non c'è” di Maccarese ha avvisato il municipio della presenza nella struttura di qualche piccolo roditore. L'assessore alla scuola del Comune di Fiumicino Paolo Calicchio. «Ho immediatamente disposto la chiusura del plesso e la disinfestazione. Le operazioni di disinfestazione dureranno un paio di giorni e la scuola riaprirà regolarmente lunedì, salvo imprevisti» spiega Calicchio.

Non è la prima volta che questo asilo nido viene chiuso. La struttura si trova in campagna, in via di Campo Salino, lungo la strada dove un paio di anni fa un bambino è affogato nel canale. Già nell'ottobre del 2016 era stata disposta la chiusura dell'asilo sempre per la presenza di topi.

