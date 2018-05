Roma, sulla Togliatti spunta la baraccopoli rom

di Laura Bogliolo

Dopo Salviati, Salone e Gordiani, a Roma Est nasce un quarto campo rom. Non è né attrezzato, né tollerato, termini usati dal Campidoglio per definire le terre di nessuno istituzionalizzate. La nuova baraccopoli sulla Palmiro Togliatti, all'incrocio con via Collatina Vecchia, è semplicemente ignorata dai Municipi IV, V e dal Comune. «All'inizio c'erano un paio di persone, da parecchi mesi la situazione è diventata insostenibile» dice Stefano Monaco, residente, che ha creato il comitato...