Roma, cocaina liquida dentro lo shampoo nascosta nel trolley: arrestata 49enne

Nuovi controlli dei carabinieri in pieno centro. Ieri sera i militari del Nucleo Scalo Termini hanno intercettato una donna peruviana di 49 anni, in Italia senza fissa dimora, appena giunta nella Capitale, che trascinava un trolley con fare sospetto. Controllata, nascondeva, all’interno della valigia, confezioni in plastica di shampoo e di prodotti alimentari, perfettamente sigillati, contenenti però involucri termosaldati con dentro una sostanza cremosa risultata poi essere cocaina liquida.



Lo stupefacente trovato, per un peso complessivo di circa 4,8 chili, è stato sequestrato e inviato in laboratorio per stabilirne il grado di purezza, mentre la donna, arrestata con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è stata rinchiusa nel carcere di Rebibbia, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. © RIPRODUZIONE RISERVATA