Stadio Roma, chiesta archiviazione per Malagò

La Procura ha chiesto l'archiviazione per il presidente del Coni, Giovanni Malagò, accusato di corruzione nell'inchiesta sul nuovo stadio della Roma che dovrebbe sorgere nella zona di Tor di Valle.



Il nome di Malagò era finito nell'inchiesta in relazione ad un colloquio di lavoro che il genero ha svolto con il costruttore Luca Parnasi l'11 marzo presso un circolo sportivo per trovare con l'imprenditore una possibile intesa professionale. In una informativa dei carabinieri allegata all'indagine viene detto che «Malagò ha presentato il compagno della figlia a Parnasi col preciso scopo di creargli un'occasione professionale».











Ultimo aggiornamento: 15:56 © RIPRODUZIONE RISERVATA